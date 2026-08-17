víš, že jsi dnes se mnou chodil po Praze?
vzala jsem tě dnes na procházku
nevadí?
šli jsme od Františkánské zahrady
po Národní až k mostu Legií
pak na nábřeží Janáčka
tam nebe řeklo: dnes se napiji
a pak z mých mračen vymačkám
dešťové slzy
– jenom mě mrzí
že déšť občas i z očí žen
ždímá smutky po léta zasuté –
život nemá být prosmutněn
oči tu nejsou pro smutek
oči jsou zrcadla radostných tužeb
vzala jsem tě dnes na procházku
v roli šťastného muže
– tu jsi mě poslouchal
tu něco vykládal
s úsměvem tak důvěrně známým
bavil jsi mě starými historkami…
a na Staré Praze jsme byli poprvé!
přitom ji oba známe jako vlastní dlaň
víš proč jsem plakala?
nebylo lehké říct pak „nezůstaň“…
dnes jsem tě vzala na procházku…
svou nejněžnější dávnou lásku
po letech ses zase známě mile smál…
dnes jsem tě vzala na procházku…
alespoň Prahu smím milovat dál?
Foto: AP
Andrea Platznerová
pokus o báseň v přítomném čase
. . . . . . (praesens simplex tangens poeticus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
ještě jednu, nejen tobě
. . . . . . . (lidské příběhy jsou si tak podobné...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o smutku nejsmutnějším
. . . . . . (ještě jedna pro Peđu a jeho rodinu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
občas se připomeň
. . . . . . . (cesty života vedou po zemi, ne po oblacích) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o lidském světle
. . . . . . . (vkládám si tě do slok) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|Další články autora
Kolik toho víte o vesmíru?
Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...
Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!
Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...
V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava
V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...
Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak
Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně...
Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam
Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně...
Do Olomouckého kraje dorazily silné bouřky, hasiči mají desítky výjezdů
Olomoucký kraj dnes odpoledne a večer zasáhly silné bouřky provázené přívalovým deštěm a silným...
Středočeským hasičům výrazně přibylo výjezdů v důsledku bouřek
Střední Čechy dnes zasáhly silné bouřky, shazovaly stromy a uvolňovaly střechy. Hasičům v regionu...
Bouře v hradeckém kraji poničila kemp a zastavila vlaky, tisíce lidí bez proudu
Bouře se silným větrem dnes odpoledne v Královéhradeckém kraji poničila kemp a zastavila vlaky....
Praha ožije ukrajinským hudebním pulzem. V pátek dorazí Pivovarov i Jerry Heil
Ukrajinská hudba, velká jména současné scény a oslava nezávislosti. V pátek 21. srpna se v pražském...
Prodej nadstandardní novostavby rodinného domu 5+kk s ateliérem v obci Stará Ves u Bílovce
Bílovec - Stará Ves, okres Nový Jičín
7 300 000 Kč
- Počet článků 1070
- Celková karma 6,09
- Průměrná čtenost 790x
Už jsem tedy stará.