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víš, že jsi dnes se mnou chodil po Praze?

. . . . . . (i po letech máš stejně milý úsměv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




        vzala jsem tě dnes na procházku

                nevadí?


        šli jsme od Františkánské zahrady

        po Národní až k mostu Legií

        pak na nábřeží Janáčka


        tam nebe řeklo: dnes se napiji

        a pak z mých mračen vymačkám

                dešťové slzy

       – jenom mě mrzí

        že déšť občas i z očí žen

        ždímá smutky po léta zasuté –

        život nemá být prosmutněn

        oči tu nejsou pro smutek

        oči jsou zrcadla radostných tužeb


        vzala jsem tě dnes na procházku

        v roli šťastného muže

       – tu jsi mě poslouchal

        tu něco vykládal

        s úsměvem tak důvěrně známým

        bavil jsi mě starými historkami…


        a na Staré Praze jsme byli poprvé!

        přitom ji oba známe jako vlastní dlaň


        víš proč jsem plakala?

        nebylo lehké říct pak „nezůstaň“…



        dnes jsem tě vzala na procházku…

        svou nejněžnější dávnou lásku

        po letech ses zase známě mile smál…


        dnes jsem tě vzala na procházku…

        alespoň Prahu smím milovat dál?




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | pondělí 17.8.2026 22:26 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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