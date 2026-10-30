večer s tebou a Rayem Charlesem
od léta poslouchám ten starý song
znova a znova
kdoví proč zrovna ten
proč právě jeho slova
paměť vložila do šuplíku k básním
které jsem denně psala
komusi
song balený v papíru na sny
a nejspíš bych už spala
chci se ale dnes pokusit
i bez usnutí snít
od léta poslouchám ten starý hit
zase a zase
a píši ti každý den báseň
a vkládám do šuplíku
vonícím po starém lese a citu
od léta poslouchám ten song
ze seznamu jen trochu smutných hitů
Foto: AP
Andrea Platznerová
devětadvacátého října dva tisíce dvacet šest, mlha
(dvadsiateho deviateho októbra dvetisícdvadsaťšesť, hmla)
Andrea Platznerová
osmadvacátého října, středa, svátek, déšť
(We can stand a little rain)
Andrea Platznerová
Pravil pán s bílým plnovousem
(A má pravdu, tu svou starozákonní)
Andrea Platznerová
o koncích světů
(člověk je člověk je člověk)
Andrea Platznerová
neděle s tebou bez tebe
(i dnes k tobě mluvím)
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