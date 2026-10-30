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večer s tebou a Rayem Charlesem

Andrea Platznerová
        (A Song For You)                                                                               



    od léta poslouchám ten starý song

    znova a znova

    kdoví proč zrovna ten

    proč právě jeho slova

    paměť vložila do šuplíku k básním

    které jsem denně psala

    komusi


    song balený v papíru na sny


    a nejspíš bych už spala

    chci se ale dnes pokusit

    i bez usnutí snít


    od léta poslouchám ten starý hit

    zase a zase

    a píši ti každý den báseň

    a vkládám do šuplíku

    vonícím po starém lese a citu


    od léta poslouchám ten song

    ze seznamu jen trochu smutných hitů



Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | pátek 30.10.2026 22:22 | karma článku: 0 | přečteno: 1x
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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1122
  • Celková karma 6,64
  • Průměrná čtenost 758x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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