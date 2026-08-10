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V Římě nebo kdekoli jinde

. . . . . . . . (Plán na některý z příštích životů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Jestli nás vesmír ještě svede dohromady

v některém z příštích životů

zamávej mi pak z autostrády

nebo mi šlápni na botu

v ulicích Říma

a řekni: to je prima

že jsme tu zas ve stejném čase!

A na osu všech lásek

na mapě lidských dějin

třeba konečně nakreslíme naši

Ať si svět třeba zháší

světla zářných dnů příštích

My na boje na dětských hřištích

budeme se dívat z povzdálí

a řekneme:

Tak jsme se dočkali

.



Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | pondělí 10.8.2026 11:33 | karma článku: 0 | přečteno: 23x

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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1054
  • Celková karma 5,83
  • Průměrná čtenost 801x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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