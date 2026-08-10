V Římě nebo kdekoli jinde
Jestli nás vesmír ještě svede dohromady
v některém z příštích životů
zamávej mi pak z autostrády
nebo mi šlápni na botu
v ulicích Říma
a řekni: to je prima
že jsme tu zas ve stejném čase!
A na osu všech lásek
na mapě lidských dějin
třeba konečně nakreslíme naši
Ať si svět třeba zháší
světla zářných dnů příštích
My na boje na dětských hřištích
budeme se dívat z povzdálí
a řekneme:
Tak jsme se dočkali
.
Foto: AP
Andrea Platznerová
o kráse člověka
. . . . . . (děkuji, že se mohu lidí dotýkat tam, kam jiní nedocítí) . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o průzračnosti básní
. . . . . (toužila jsem kdysi napsat křišťálovou báseň) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
tenkrát
. . . . . . . . (bylo to takto v létě a zdálo se, že to přilétlo z věčnosti) . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
bez alibi
. . . . . . . (ale svá rozhodnutí vždy děláme, jak v dané chvíli nejlépe umíme) . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
hledá se starý patník
. . . . . . . (kdesi jsi snad jen špatně odbočila) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Už jsem tedy stará.