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V. R.

. . . . . . . (některé lásky zřejmě nelze odtruchlit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



člověk má někde v těle přihrádku

pro lásky, jež utnul čas

ještě než stihly zevšednět


patnáct let

mám v té přihrádce tvou fotku

(někde u předního tegmenta mesencefala

leda že by se fotky kardiologů

ukládaly pod ouška srdečních předsíní)


patnáct let

na mě mluvíš z každého smutku

čím starší jsem, tím hmatatelněji

tím svíravěji, čím lépe znám muže


člověk má někde v těle přihrádku

na fotku lásky, jež měla být ta pravá…


pamatuješ, jak jsi říkal

že jsem proti tobě ještě děvčátko?


jsi na té fotce už mladší než já





Autor: Andrea Platznerová | středa 29.7.2026 22:23 | karma článku: 0 | přečteno: 21x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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