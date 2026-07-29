V. R.
člověk má někde v těle přihrádku
pro lásky, jež utnul čas
ještě než stihly zevšednět
patnáct let
mám v té přihrádce tvou fotku
(někde u předního tegmenta mesencefala
leda že by se fotky kardiologů
ukládaly pod ouška srdečních předsíní)
patnáct let
na mě mluvíš z každého smutku
čím starší jsem, tím hmatatelněji
tím svíravěji, čím lépe znám muže
člověk má někde v těle přihrádku
na fotku lásky, jež měla být ta pravá…
pamatuješ, jak jsi říkal
že jsem proti tobě ještě děvčátko?
jsi na té fotce už mladší než já
Andrea Platznerová
50+
. . . . . (říkávám, že nejhezčí doba života byla mezi třiceti a čtyřiceti, ale možná to poopravím) . . .
Andrea Platznerová
uvidíme
. . . . . . (trošku sprchlo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
neplakej
. . . . . . . (některé příběhy osud píše znova a znova po staletí) . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
le temps passé
. . . . . . (s jinou ti bude lépe, určitě) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
otázka pro tvé srdce
. . . . . . (těžká, nebo úplně jednoduchá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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