uzol na vreckovke
slzy vyplakané
duša vymytá
ani sa nepýtam
viem
prečo mi po rokoch zas rušíš kruhy
slzy vyplakané
pije z nich oblůk dúhy
most
na ktorom sa nedá zablúdiť
a ak by aj – mám tvoju zbierku buzol
slzy vyplakané
môžem sa zas usmievať na ľudí
len na vreckovke ostal uzol
Andrea Platznerová
kříže a křídla
. . . . . . . (večerní povídání s minulostí, přítomností a budoucností) . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
kdeže si, holúbok
. . . . . . . . (československá lidová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
tisíc slov o touze
(Pročítám si své básničky téměř dvacet let staré, úplně jsem zapomněla, jak moc jsem jich napsala a jak otevřené byly, plné touhy po lásce... A čtu si diskuse pod nimi plné přejících přátel... Trochu u toho pláči,
Andrea Platznerová
vymýšlím si tvé pohlazení, když tě potřebuji
. . . . . (někteří lidé raději trpí a třeba i umřou, než aby porušili slib) . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
prvního srpna dva tisíce dvacet šest, sobota, ráno
. . . . . . (prvého augusta dvetisícdvadsaťšesť, sobota, ráno) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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