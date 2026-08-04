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uzol na vreckovke

. . . . . . (uzel na kapesníku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



slzy vyplakané

duša vymytá


ani sa nepýtam

viem

prečo mi po rokoch zas rušíš kruhy


slzy vyplakané

pije z nich oblůk dúhy

most

na ktorom sa nedá zablúdiť

a ak by aj – mám tvoju zbierku buzol


slzy vyplakané

môžem sa zas usmievať na ľudí

len na vreckovke ostal uzol




Autor: Andrea Platznerová | úterý 4.8.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1039
  • Celková karma 5,96
  • Průměrná čtenost 811x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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