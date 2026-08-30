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už se do toho pustím, jen ještě…

      (prokrastinace je jiné slovo pro duševní hygienu, pokud je úmyslná)                                




       ještě napíši básničku


       ještě vymyslím přesmyčku


       ještě vynesu smetí


       ještě vyřeším potyčku

                                   našich dětí


       ještě z vánočních balíčků

       rozbalím aspoň ty od tety Běty

       už se dvanáctkrát ptala


       ještě umyju salát

      (kam jsem ho dala?)


      ještě vymačkám citrony

      zas to tu provoní


       ještě si přečtu facebookové posty


       ještě si ve své marnivosti

       nazuji a pak zase vyzuji

       nové botičky Prada


      pro

              kras

         ti

                          nu

                  ji

                                      a ráda




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | neděle 30.8.2026 16:30 | karma článku: 0 | přečteno: 29x

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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1101
  • Celková karma 6,44
  • Průměrná čtenost 770x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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