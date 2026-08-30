už se do toho pustím, jen ještě…
ještě napíši básničku
ještě vymyslím přesmyčku
ještě vynesu smetí
ještě vyřeším potyčku
našich dětí
ještě z vánočních balíčků
rozbalím aspoň ty od tety Běty
už se dvanáctkrát ptala
ještě umyju salát
(kam jsem ho dala?)
ještě vymačkám citrony
zas to tu provoní
ještě si přečtu facebookové posty
ještě si ve své marnivosti
nazuji a pak zase vyzuji
nové botičky Prada
pro
kras
ti
nu
ji
a ráda
Foto: AP
Andrea Platznerová
neděle bezčasá
(mívala jsem ráda začátek semestru u dunajské zátoky)
Andrea Platznerová
kdybych byla stromem
(mohla bych se tě dotýkat)
Andrea Platznerová
o poezii bytí
(je tisíc způsobů, jak milovat svět)
Andrea Platznerová
devětadvacátého srpna dva tisíce dvacet šest, noc, úplněk, déšť
(láskám nedomilovaným)
Andrea Platznerová
děkuji
(životu, tobě, stromům, větru)
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Už jsem tedy stará.