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už rozumím

. . . . . (odteď budeš můj metr na lásku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



už vím

cos mi chtěl říci

napsat plamenem svící

vyskládat z hřbitovního kvítí:


buď jen s tím

s kým se lze dotknout jádra bytí


buď jen s tím

kdo (tě) cítí




Autor: Andrea Platznerová | středa 5.8.2026 7:55 | karma článku: 0 | přečteno: 25x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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