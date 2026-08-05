už rozumím
už vím
cos mi chtěl říci
napsat plamenem svící
vyskládat z hřbitovního kvítí:
buď jen s tím
s kým se lze dotknout jádra bytí
buď jen s tím
kdo (tě) cítí
Andrea Platznerová
O smíchu
. . . . . . . (Slovenská Barborka píše českému kamarádovi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
optimistická
. . . . . (na přání čtenářů :) ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
uzol na vreckovke
. . . . . . (uzel na kapesníku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
kříže a křídla
. . . . . . . (večerní povídání s minulostí, přítomností a budoucností) . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
kdeže si, holúbok
. . . . . . . . (československá lidová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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