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už nechci chodit do školy

. . . . . . . (nebo bych prosila aspoň chvíli prázdnin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




já vím

bylo to dobře, jak to bylo


kdo by chtěl zůstat něžnou vílou

až do smrti

a kdo by s vílou žil


duše je třeba podrtit

je třeba sil

je třeba vrtat do kosti

je třeba utužit až k tvrdosti

pro hru

Všechno vždy končí jinak

a nakonec ani to ‚jinak‘ není


jenomže

promiňte

jsem líná

nechci výchovné zařízení



Autor: Andrea Platznerová | čtvrtek 6.8.2026 18:18 | karma článku: 6,46 | přečteno: 90x

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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1047
  • Celková karma 5,75
  • Průměrná čtenost 806x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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