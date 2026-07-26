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uvidíme

. . . . . . (trošku sprchlo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



prší ti na štěstí

jen ještě neznáš jeho tvář


kapička neřesti

trochu se červenáš

píšeš ta správná slova do diáře snů

horkost těl ředíš něhou


prší nám na šťastie

a hviezdy v noci neklesnú

do piesku smädných brehov

sútoku Dunaja a Váhu


prší nám na štěstí

prší nám na odvahu

budoucnost na nás mluví v ozvěnách


prší nám na štastie

štěstí je rybka jenom červená




Autor: Andrea Platznerová | neděle 26.7.2026 18:10 | karma článku: 0 | přečteno: 25x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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