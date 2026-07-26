uvidíme
prší ti na štěstí
jen ještě neznáš jeho tvář
kapička neřesti
trochu se červenáš
píšeš ta správná slova do diáře snů
horkost těl ředíš něhou
prší nám na šťastie
a hviezdy v noci neklesnú
do piesku smädných brehov
sútoku Dunaja a Váhu
prší nám na štěstí
prší nám na odvahu
budoucnost na nás mluví v ozvěnách
prší nám na štastie
štěstí je rybka jenom červená
Andrea Platznerová
neplakej
. . . . . . . (některé příběhy osud píše znova a znova po staletí) . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
le temps passé
. . . . . . (s jinou ti bude lépe, určitě) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
otázka pro tvé srdce
. . . . . . (těžká, nebo úplně jednoduchá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
doma
. . . . . . . (domov je minulost, na níž pevně stojí tvůj svět) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
Bez názvu, bez čehokoliv
(Často si vzpomenu na babiččiny historky z učitelského ústavu přísných Voršilek a na to, jak vždy říkala: „Ale jsem jim vděčná. Naučily mě čehokoli se vzdát a netrápit se tím.“ Mám to podobně, jen bez těch Voršilek.)
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