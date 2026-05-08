Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

trošičku leccos, velmi člověk

(věnováno kamarádovi malíři) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

trošičku bavič

trošku pozér
.

ve světle slávy

na pravé noze

železná koule hořkých osudů
.

trošičku herec

v roli věčného pobudu

poustevník

na cestě světem lidí
.

trošičku kecal

však srdcem vidí

pravdu o člověku
.

potulný malíř

na paletě svědomí věků

v truchlivých kufrech jemné peří

mapy cest světa v malíčku
.

trošičku kecal

přesto mu věřím
.

trošičku
.
.

Autor: Andrea Platznerová | pátek 8.5.2026 14:53 | karma článku: 0 | přečteno: 5x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Andrea Platznerová

nevadí

withering – – – Welken – – – hervadás – – – vadnutí – – – vädnutie – – – appassimento – – – marchitez

7.5.2026 v 17:15 | Karma: 3,57 | Přečteno: 58x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

O životních moudrech

Víte, já jsem měla vždy odstup od velkých transformativních mouder lidí, kteří díky zásadním krizím svého života nahlédli pravdu, pochopili, o co v životě jde a co je opravdu důležité.

5.5.2026 v 14:08 | Karma: 4,87 | Přečteno: 87x | Diskuse | Společnost

Andrea Platznerová

Od blahobytu k dotekům?

Aneb vše se vším souvisí a vše zlé je k něčemu dobré. A i kdyby to neplatilo vždy a okamžitě, přijde mi přínosnější dívat se na svět takovýmto pohledem.

3.5.2026 v 9:56 | Karma: 3,58 | Přečteno: 83x | Diskuse | Společnost

Andrea Platznerová

Rothko a Firenze aneb o abstraktním umění

Jsou zajisté lidé, kteří vyrazí na výstavu moderního umění čistě proto, že je to pro ně statusová záležitost. Postojí soustředěně před každým obrazem, sochou či instalací v té správné vzdálenosti

29.4.2026 v 17:54 | Karma: 3,19 | Přečteno: 60x | Diskuse | Kultura

Andrea Platznerová

Cítění krásy ve Florencii

(Na procházce městem s florentskými kupci, bratislavskými jeptiškami, mou maďarskou babičkou a hezkými Italy)

27.4.2026 v 6:15 | Karma: 4,86 | Přečteno: 86x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...
30. dubna 2026  15:04

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická
7. května 2026  6:58

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.
3. května 2026

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu
2. května 2026  7:58

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....
6. května 2026  7:30

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...

Andrea Platznerová

  • Počet článků 990
  • Celková karma 4,82
  • Průměrná čtenost 847x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.