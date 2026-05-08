trošičku leccos, velmi člověk
.
trošičku bavič
trošku pozér
.
ve světle slávy
na pravé noze
železná koule hořkých osudů
.
trošičku herec
v roli věčného pobudu
poustevník
na cestě světem lidí
.
trošičku kecal
však srdcem vidí
pravdu o člověku
.
potulný malíř
na paletě svědomí věků
v truchlivých kufrech jemné peří
mapy cest světa v malíčku
.
trošičku kecal
přesto mu věřím
.
trošičku
.
.
Andrea Platznerová
nevadí
withering – – – Welken – – – hervadás – – – vadnutí – – – vädnutie – – – appassimento – – – marchitez
Andrea Platznerová
O životních moudrech
Víte, já jsem měla vždy odstup od velkých transformativních mouder lidí, kteří díky zásadním krizím svého života nahlédli pravdu, pochopili, o co v životě jde a co je opravdu důležité.
Andrea Platznerová
Od blahobytu k dotekům?
Aneb vše se vším souvisí a vše zlé je k něčemu dobré. A i kdyby to neplatilo vždy a okamžitě, přijde mi přínosnější dívat se na svět takovýmto pohledem.
Andrea Platznerová
Rothko a Firenze aneb o abstraktním umění
Jsou zajisté lidé, kteří vyrazí na výstavu moderního umění čistě proto, že je to pro ně statusová záležitost. Postojí soustředěně před každým obrazem, sochou či instalací v té správné vzdálenosti
Andrea Platznerová
Cítění krásy ve Florencii
(Na procházce městem s florentskými kupci, bratislavskými jeptiškami, mou maďarskou babičkou a hezkými Italy)
Už jsem tedy stará.