třicátého května dva tisíce dvacet šest, sobota
poslední víkend května roku dvacet šest
a nenechej se splést
v noci se léto ještě stále vzdává chladu
a ráno zástup svetříku a vest
ptá se oblohy na náladu
pro výběr sandálů či holin
poslední víkend května roku dvacet šest
školníci trénují zavřené školy
a květen říká „dnes vám nad hlavy
natáhnu plachty z mračen
namísto letní oslavy
předvedu, jak se pláče
aby pláč smyl ze stromů prach“
poslední víkend května roku dvacet šest
léto je na dosah
Andrea Platznerová
o tíze lehkosti a lehkosti tíhy
(je jakási klidná nehybnost ve sdílení těžkých osudů druhých) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
Přece jen asi je nějaký osud (aneb Vojenský den s lichotivým bonusem)
Dnes se po dlouhé době měl zastavit na kafe kamarád, který kromě toho, že je vzdělaný vysportovaný fešák, je také voják.
Andrea Platznerová
kdyby jednou
(Nějak moc lidí kolem mne je diagnostikováno s nějakou nemocí, nebo umírá, nebo už umřelo, příliš brzy nebo příliš náhle... a tak občas přemýšlím...)
Andrea Platznerová
Proč Bůh dal zvířatům oči a lidem vědomí sebe sama
aneb . . . Nevážná . . . astrofyzikální . . . metafora . . . pro . . . slunečné . . . letní . . . poledne
Andrea Platznerová
Harmonia magistra vitae
Dělala jsem nedávno rozhovor s redaktorkou jednoho média o potížích se spánkem. Výborné téma! Ne proto, že se týká tolika lidí a že takový článek slibuje dobrou čtenost – to ať řeší novináři.
|Další články autora
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem
Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace...
Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?
„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...
Na Aviatické pouti se při seskoku z letounu CASA zranili dva parašutisté
Při zahájení programu pouti v Hradci Králové se v sobotu zranili dva parašutisté z výsadkové...
Pod podlahou kostela ve Stěbořicích archeologové objevili vzácný presbytář
Záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci interiéru v kostele Narození Panny Marie ve...
Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska a prohrané čtvrtfinále
Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Ty...
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program semifinále, výsledky a jak si vedli Češi?
Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku jde do svého závěru. Šampionát se již překlenul do...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 1006
- Celková karma 5,77
- Průměrná čtenost 835x
Už jsem tedy stará.