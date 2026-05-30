třicátého května dva tisíce dvacet šest, sobota

(polojasno, snad občas i zaprší, ne-li dnes, tak zítra… a už prší, ani jsem nestihla dopsat perex) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



poslední víkend května roku dvacet šest


a nenechej se splést

v noci se léto ještě stále vzdává chladu


a ráno zástup svetříku a vest

ptá se oblohy na náladu

pro výběr sandálů či holin


poslední víkend května roku dvacet šest

školníci trénují zavřené školy

a květen říká „dnes vám nad hlavy

natáhnu plachty z mračen

namísto letní oslavy

předvedu, jak se pláče

aby pláč smyl ze stromů prach“


poslední víkend května roku dvacet šest

léto je na dosah



Autor: Andrea Platznerová | sobota 30.5.2026 12:52 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

Andrea Platznerová

  • Počet článků 1006
  • Celková karma 5,77
  • Průměrná čtenost 835x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

