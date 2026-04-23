třiadvacátého dubna dva tisíce dvacet šest, zase na chvíli v Praze
.
snad vším už mi byla
.
ztělesněním touhy po kráse
místem lásek
domovem
kulisami pro mateřství
školou kompromisů
destinací procítěných návratů
k té kráse
k tomu doma
k té lásce
.
děkuji
.
Andrea Platznerová
Černá pasažérka
Když se v koronavirové pandemii objevil terminus technicus černý pasažér – byli jím označováni neočkovaní, s častostí přibližně stejnou, jako se ujal termín vrazi babiček –, musela jsem uznat,
Andrea Platznerová
No. 54
(blankytní, žlutá, bílá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
bez názvu
(No.2, bluma, červený pomeranč, černý čaj) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Andrea Platznerová
Kheťi časurnaja aneb O lidství
Doba, v níž jsem světem proplouvala jako dítě, se od té dnešní liší tak diametrálně, respektive věci, které nám kladla do rukou ta doba a klade ta dnešní, se liší tak zásadně,
Andrea Platznerová
Boomerka v bratislavských hudobninách (Československy)
Hudobniny na Kamennom námestí. (Alebo to je už Dunajská? Ale je to jedno. Budú to pravdepodobne jediné hudobniny široko-ďaleko. Prežili, predajňa platní, cédéčok a dévédéčok z čias mojich vysokoškolských štúdií, tesne po Nežnej.)
Už jsem tedy stará.