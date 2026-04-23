třiadvacátého dubna dva tisíce dvacet šest, zase na chvíli v Praze

(kde se vlastně berou pouta k městům, v nichž jsme se nenarodili?) . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
snad vším už mi byla

.

ztělesněním touhy po kráse

místem lásek

domovem

kulisami pro mateřství

školou kompromisů

destinací procítěných návratů

k té kráse

k tomu doma

k té lásce

.

děkuji

.

Autor: Andrea Platznerová | čtvrtek 23.4.2026 18:29 | karma článku: 0 | přečteno: 38x

Černá pasažérka

Když se v koronavirové pandemii objevil terminus technicus černý pasažér – byli jím označováni neočkovaní, s častostí přibližně stejnou, jako se ujal termín vrazi babiček –, musela jsem uznat,

No. 54

(blankytní, žlutá, bílá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bez názvu

(No.2, bluma, červený pomeranč, černý čaj) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kheťi časurnaja aneb O lidství

Doba, v níž jsem světem proplouvala jako dítě, se od té dnešní liší tak diametrálně, respektive věci, které nám kladla do rukou ta doba a klade ta dnešní, se liší tak zásadně,

Boomerka v bratislavských hudobninách (Československy)

Hudobniny na Kamennom námestí. (Alebo to je už Dunajská? Ale je to jedno. Budú to pravdepodobne jediné hudobniny široko-ďaleko. Prežili, predajňa platní, cédéčok a dévédéčok z čias mojich vysokoškolských štúdií, tesne po Nežnej.)

Andrea Platznerová

  • Počet článků 984
  • Celková karma 5,34
  • Průměrná čtenost 851x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

