třetího července dva tisíce dvacet šest, noc, za chvíli sobota
kam sahá naděje?
je bez hranice
a má-li nějakou – jdi k ní a dotkni se jí
kam sahá naděje?
po plamen noční svíce
kreslící mapu dějin
rozsvěcuje i něco v nás
kam sahá naděje?
tam kam čas
k příběhům bezejmenných svatých
kam sahá naděje?
tam kam naše ztráty
Andrea Platznerová
ráno
. . . . . . . (krása nikdy neumírá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
prvního července dva tisíce dvacet šest, i v tropech lehce
. . . . . . (protože tráva, protože voda, protože nahá kůže) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
promítání o světě, ve vlaku
. . . . . . . . (stojíme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
dvaadvacátého června dva tisíce dvacet šest, tropy včera, tropy dnes a tropy zítra
. . . . . .(a budou údajně také v sobotu večer a v neděli ráno) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
Na míru
. . . . . . . . . . (Z látek, které pamatují život) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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