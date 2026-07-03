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třetího července dva tisíce dvacet šest, noc, za chvíli sobota

. . . . . . . . (kam sahá naděje?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



kam sahá naděje?

je bez hranice

a má-li nějakou – jdi k ní a dotkni se jí


kam sahá naděje?

po plamen noční svíce

kreslící mapu dějin

rozsvěcuje i něco v nás


kam sahá naděje?

tam kam čas

k příběhům bezejmenných svatých


kam sahá naděje?

tam kam naše ztráty




Autor: Andrea Platznerová | pátek 3.7.2026 23:47 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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