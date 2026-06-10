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to přece nemůžeš

. . . . . . . (příliš brzy na nehybnost) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..



to přece nemůžeš
spoléhat na růže
a vůni vzduchu po bouři
a ticho za rozbřesku

to přece nemůžeš
už nikdy netoužit
po perleťovém lesku
v milujících očích

to přece nemůžeš
ještě se točí
osudí příběhů a bonmotů

to přece nemůžeš
ještě si nezasloužíš samotu



Autor: Andrea Platznerová | středa 10.6.2026 12:43 | karma článku: 0 | přečteno: 38x

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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1011
  • Celková karma 5,67
  • Průměrná čtenost 831x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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