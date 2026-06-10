to přece nemůžeš
to přece nemůžeš
spoléhat na růže
a vůni vzduchu po bouři
a ticho za rozbřesku
to přece nemůžeš
už nikdy netoužit
po perleťovém lesku
v milujících očích
to přece nemůžeš
ještě se točí
osudí příběhů a bonmotů
to přece nemůžeš
ještě si nezasloužíš samotu
Andrea Platznerová
modlitba pro dnešní den
(χ², buchty, povidla, láska a jiná slova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
Princezna
Milosrdní Brňáci se na mě domluvili. Nejdřív akce ve velkém stylu, se starou alkalickou baterkou, která připomínala nevybouchnutý granát z Druhé světové dost na to,
Andrea Platznerová
prvního června dva tisíce dvacet šest, pondělí, déšť
(dobře, i kdyby nedobře, to už tak asi bývá v určitém věku) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Andrea Platznerová
Od AI k Marii Terezii (Nevážně)
Už-už jsem lámala hůl nad lidským rozumem, pro jehož zakrnění v posledních desetiletích děláme u nás v západním světě snad nejvíc v historii.
Andrea Platznerová
třicátého května dva tisíce dvacet šest, sobota
(polojasno, snad občas i zaprší, ne-li dnes, tak zítra... a už prší, ani jsem nestihla dopsat perex) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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