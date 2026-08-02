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tisíc slov o touze

(Pročítám si své básničky téměř dvacet let staré, úplně jsem zapomněla, jak moc jsem jich napsala a jak otevřené byly, plné touhy po lásce… A čtu si diskuse pod nimi plné přejících přátel… Trochu u toho pláči,

trochu se u toho usmívám, trochu u toho mládnu, trochu stárnu… Dvacet let života v obyčejných slovech, o nichž jsem léta říkala, že jsou bez hodnoty. Nejsou. Jsou v nich lidé, kteří si zaslouží nebýt zapomenuti.)




tolik básní o lásce jsem napsala!

pošetilé dítě…


„toužím“ „chci tě“ „miluji tě“

„chci s tebou usínat“

„chci se s tebou budit“

„čekám tě u dveří ‚našeho‘ bytu“


ale psala jsem přímo z hrudi


(a stále je v ní nekonečno citu)




Autor: Andrea Platznerová | neděle 2.8.2026 0:31 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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