tisíc slov o touze
trochu se u toho usmívám, trochu u toho mládnu, trochu stárnu… Dvacet let života v obyčejných slovech, o nichž jsem léta říkala, že jsou bez hodnoty. Nejsou. Jsou v nich lidé, kteří si zaslouží nebýt zapomenuti.)
tolik básní o lásce jsem napsala!
pošetilé dítě…
„toužím“ „chci tě“ „miluji tě“
„chci s tebou usínat“
„chci se s tebou budit“
„čekám tě u dveří ‚našeho‘ bytu“
ale psala jsem přímo z hrudi
(a stále je v ní nekonečno citu)
Andrea Platznerová
vymýšlím si tvé pohlazení, když tě potřebuji
. . . . . (někteří lidé raději trpí a třeba i umřou, než aby porušili slib) . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
prvního srpna dva tisíce dvacet šest, sobota, ráno
. . . . . . (prvého augusta dvetisícdvadsaťšesť, sobota, ráno) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
rozhovor bez zvuku
. . . . . . . . (otázky pro tebe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
V. R.
. . . . . . . (některé lásky zřejmě nelze odtruchlit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
50+
. . . . . (říkávám, že nejhezčí doba života byla mezi třiceti a čtyřiceti, ale možná to poopravím) . . .
|Další články autora
Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci
Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...
Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku
Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...
Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka
Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do...
OBRAZEM: Od jízdy za korunu po metro bez řidiče. Znáte těchto 6 zajímavostí z pražského podzemí?
Pražské metro je už více než padesát let páteří městské hromadné dopravy. Každý den přepraví přes...
V jaroměřickém kostele svaté Markéty začal letošní festival Petra Dvorského
V Jaroměřicích nad Rokytnou začal 28. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského. Do...
Na jihu Moravy dnes padlo pět teplotních rekordů, nejtepleji bylo ve Strážnici
Na jihu Moravy dnes padlo pět teplotních rekordů pro 1. srpen na stanicích, které měří 30 let a...
Nehoda u Heřmanovy Huti krátce uzavřela dálnici D5. Zranili se dva lidé
Nehoda dvou osobních aut v sobotu odpoledne nakrátko uzavřela provoz ve směru na Plzeň na dálnici...
Kropiči a pak vlnící se tanečnice. Horké ulice Brna rozproudil karnevalový průvod
Historické centrum Brna v sobotu odpoledne zaplavila atmosféra, za kterou lidé běžně musejí...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 1036
- Celková karma 5,95
- Průměrná čtenost 814x
Už jsem tedy stará.