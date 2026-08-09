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tenkrát

. . . . . . . . (bylo to takto v létě a zdálo se, že to přilétlo z věčnosti) . . . . . . . . . . . .




přilétla láska

lehounce dosedla

na mé opálené rameno

a mávnutím průsvitného křídla

smetla střepy předchozích let


já jsem jí na oplátku

vlaštovčím pírkem vyhladila

starostlivé vrásky na čele

za tolik životů odpovídala!

tolik tíhy světa nesla!


přilétla láska

krásná

samozřejmostí patření

a byla v ní radost a naděje

a úleva

že přece jen lze za něhu

dostávat něhu

že se na obnaženost bez brnění

nemusí doplácet


přilétla láska

otevřela srdce

a pak ji odvál vítr




Foto: AP

Dojímáš mě

Autor: Andrea Platznerová | neděle 9.8.2026 14:55 | karma článku: 0 | přečteno: 35x

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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1051
  • Celková karma 5,82
  • Průměrná čtenost 803x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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