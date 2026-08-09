tenkrát
přilétla láska
lehounce dosedla
na mé opálené rameno
a mávnutím průsvitného křídla
smetla střepy předchozích let
já jsem jí na oplátku
vlaštovčím pírkem vyhladila
starostlivé vrásky na čele
za tolik životů odpovídala!
tolik tíhy světa nesla!
přilétla láska
krásná
samozřejmostí patření
a byla v ní radost a naděje
a úleva
že přece jen lze za něhu
dostávat něhu
že se na obnaženost bez brnění
nemusí doplácet
přilétla láska
otevřela srdce
a pak ji odvál vítr
Foto: AP
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Dojímáš mě
Andrea Platznerová
bez alibi
. . . . . . . (ale svá rozhodnutí vždy děláme, jak v dané chvíli nejlépe umíme) . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
hledá se starý patník
. . . . . . . (kdesi jsi snad jen špatně odbočila) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
N.B.
. . . . . . . (až jednou budeš v cíli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
kapitoly staré a nové
. . . . . . . (hledá se svět, v němž lze být něžná) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
už nechci chodit do školy
. . . . . . . (nebo bych prosila aspoň chvíli prázdnin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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