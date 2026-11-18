soupatření
nějak jsme si zbyli
nějak ke mně patříš
žádné ohňostroje
žádné vatry
žádné rozhemžené úly
jen jsme lety vpluli
do stejného přístavu
nějak jsme si zbyli
hezky se s tebou těší na kávu
hezky se s tebou těší na cokoli
a nebo netěší
nějak jsme si zbyli
život to za nás vyřešil
stačilo jenom zůstat pevně stát
nějak jsme si zbyli
kamarád
kamarádka
balast na skartovacích skládkách
zůstalo obyčejno
se správným kouskem kouzel
nějak ke mně patříš
i pravdu máme stejnou
že totiž není pouze
jediná
nějak jsme si zbyli
nějak ke mně patříš
život nám umyl sklenky od vína
a pak teprve dolil
sametový rubín
nějak jsme si zbyli
a pokud láska bolí
tak ne stoleté duby -
kmeny prastarých stromů
slyší i hurikány v korunách
jako píseň
nějak ke mně patříš
i ty cesty lysé
bez stromů a melodií
nějak jsme si zbyli
a možná život jednou na magii
prostře rutinu
a dobré cesty schová do stínů
tíhy
a možná někdo odláká tě na koblihy
a možná řekneš „odcházím
je ze pět minut půlnoc žití
co za pět - za tři“
ale to s tebou jsme si zbyli
to tvůj svět s mým se přiblížily
to ty se vším svým ke mně patříš
Foto: AP
Andrea Platznerová
sedmnáctého listopadu dva tisíce dvacet šest, deštivo
(úklid duše ve sváteční úterý)
Andrea Platznerová
patnáctého listopadu dva tisíce dvacet šest, mrazivo
(neděle antiaritmetická)
Andrea Platznerová
pátek třináctého, piatok trinásteho, podzim, jeseň
(pátek je proto, aby měla po čem následovat sobota)
Andrea Platznerová
Sedmého listopadu dva tisíce dvacet šest, krásně
(S jako sobota nebo jako slunce)
Andrea Platznerová
Šestého listopadu dva tisíce dvacet šest, dnes bude slunečno
(Podušičková)
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