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song na cestu všem posledním láskám

         (věnuji Z., H., M., S., ...)                                                                




odkudpak přijdeš

lásko poslední?


a kolik tentokrát zůstaneš dní?


a budeš vonět sluncem

nebo deštěm?



kdy ke mně přijdeš

lásko poslední?


za noční tmy?

ve světle poledním?


a přijdeš ještě?



odkudpak přijdeš

lásko dospělá?


a proč jsi ke mně dosud nesměla?


znáš cenu něhy v době příliš hrubé?



odkudpak přijdeš

lásko pomalá?


a kde ses celou věčnost toulala?


a přijdeš vůbec?




Foto. AP

Autor: Andrea Platznerová | pátek 28.8.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 3x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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