song na cestu všem posledním láskám
odkudpak přijdeš
lásko poslední?
a kolik tentokrát zůstaneš dní?
a budeš vonět sluncem
nebo deštěm?
kdy ke mně přijdeš
lásko poslední?
za noční tmy?
ve světle poledním?
a přijdeš ještě?
odkudpak přijdeš
lásko dospělá?
a proč jsi ke mně dosud nesměla?
znáš cenu něhy v době příliš hrubé?
odkudpak přijdeš
lásko pomalá?
a kde ses celou věčnost toulala?
a přijdeš vůbec?
Foto. AP
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