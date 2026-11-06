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Šestého listopadu dva tisíce dvacet šest, dnes bude slunečno

Andrea Platznerová
     (Podušičková)                                                                                    



    Na stole káva v šálku z porcelánu

    Ze vzduchu ještě nevyvanul

    kouř dušičkových svíček

    Další rok do Dušiček

    až pak se nám smí zase stýskat


    A mlha padá na strniska

    mokrý dar podzimnímu ránu

    aby pak slunce v parku do platanů

    mohlo ukládat zásoby věčného tepla


    Až za rok se má lidem stýskat

    Neplač




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | pátek 6.11.2026 7:55 | karma článku: 0 | přečteno: 29x
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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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