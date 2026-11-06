Šestého listopadu dva tisíce dvacet šest, dnes bude slunečno
Na stole káva v šálku z porcelánu
Ze vzduchu ještě nevyvanul
kouř dušičkových svíček
Další rok do Dušiček
až pak se nám smí zase stýskat
A mlha padá na strniska
mokrý dar podzimnímu ránu
aby pak slunce v parku do platanů
mohlo ukládat zásoby věčného tepla
Až za rok se má lidem stýskat
Neplač
Foto: AP
Andrea Platznerová
Když chybí, dávej
(Tuto básničku jsem napsala v tento den před třemi lety a ani dnes bych na ní, ač jsem se na chvíli zamyslela, nakonec nic neměnila)
Andrea Platznerová
večer s tebou a Rayem Charlesem
(A Song For You)
Andrea Platznerová
devětadvacátého října dva tisíce dvacet šest, mlha
(dvadsiateho deviateho októbra dvetisícdvadsaťšesť, hmla)
Andrea Platznerová
osmadvacátého října, středa, svátek, déšť
(We can stand a little rain)
Andrea Platznerová
Pravil pán s bílým plnovousem
(A má pravdu, tu svou starozákonní)
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