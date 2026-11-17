sedmnáctého listopadu dva tisíce dvacet šest, deštivo
prší nám na listy a na sny
i déšť je krásný
když jsou duše svátečně uklizené
s křišťálovými okny očí
prší
nebe se shlédlo v říční pěně
a město se v ní rádo smočí
Foto: AP
Andrea Platznerová
patnáctého listopadu dva tisíce dvacet šest, mrazivo
(neděle antiaritmetická)
Andrea Platznerová
pátek třináctého, piatok trinásteho, podzim, jeseň
(pátek je proto, aby měla po čem následovat sobota)
Andrea Platznerová
Sedmého listopadu dva tisíce dvacet šest, krásně
(S jako sobota nebo jako slunce)
Andrea Platznerová
Šestého listopadu dva tisíce dvacet šest, dnes bude slunečno
(Podušičková)
Andrea Platznerová
Když chybí, dávej
(Tuto básničku jsem napsala v tento den před třemi lety a ani dnes bych na ní, ač jsem se na chvíli zamyslela, nakonec nic neměnila)
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