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Sedmého listopadu dva tisíce dvacet šest, krásně

Andrea Platznerová
            (S jako sobota nebo jako slunce)                                                                 



      Slunce prozatím nezubaté

      rozhodlo se nás v sobotu mást


      A tak nás přes sklo oken mate

     Hněte ze svého tepla past

      Láká nás ven z vyhřátých bytů:


      „Zaneste kus lidského citu

     zkřehlým kořenům stromů v parku!

     Zahřejte zmrzlou bufetářku

     úsměvem nebo milým slovem

     Její rohlíčky vanilkové

     budou pak ještě lépe vonět

     Pověste lásku na jabloně

     namísto opadaných jablek

     Sejměte z utrápených trable

     ukliďte z cesty slepých klestí

     a šťastným nechte jejich štěstí

     i kdyby se vám to vaše vyhnulo“


     Slunce je zatím nezubaté

     ale v noci už bylo pod nulou




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | sobota 7.11.2026 11:11 | karma článku: 0 | přečteno: 8x
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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1125
  • Celková karma 6,66
  • Průměrná čtenost 756x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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