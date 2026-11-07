Sedmého listopadu dva tisíce dvacet šest, krásně
Slunce prozatím nezubaté
rozhodlo se nás v sobotu mást
A tak nás přes sklo oken mate
Hněte ze svého tepla past
Láká nás ven z vyhřátých bytů:
„Zaneste kus lidského citu
zkřehlým kořenům stromů v parku!
Zahřejte zmrzlou bufetářku
úsměvem nebo milým slovem
Její rohlíčky vanilkové
budou pak ještě lépe vonět
Pověste lásku na jabloně
namísto opadaných jablek
Sejměte z utrápených trable
ukliďte z cesty slepých klestí
a šťastným nechte jejich štěstí
i kdyby se vám to vaše vyhnulo“
Slunce je zatím nezubaté
ale v noci už bylo pod nulou
Foto: AP
Andrea Platznerová
Šestého listopadu dva tisíce dvacet šest, dnes bude slunečno
(Podušičková)
Andrea Platznerová
Když chybí, dávej
(Tuto básničku jsem napsala v tento den před třemi lety a ani dnes bych na ní, ač jsem se na chvíli zamyslela, nakonec nic neměnila)
Andrea Platznerová
večer s tebou a Rayem Charlesem
(A Song For You)
Andrea Platznerová
devětadvacátého října dva tisíce dvacet šest, mlha
(dvadsiateho deviateho októbra dvetisícdvadsaťšesť, hmla)
Andrea Platznerová
osmadvacátého října, středa, svátek, déšť
(We can stand a little rain)
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