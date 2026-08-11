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Rp. vánek, voda, smích

. . . . . . . (pouštím po větru perleťové vzpomínky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




lásko jediná

s tebou usínám

s tvým dotekem se ráno probouzím

i pod sněhem tolika zim

cítím tvou měkkou duši


miláčku

snad tě nevyruším

z chladného ticha spících


lásko jediná

živá v každé sobotní svíci

ve všem

čemu bychom se spolu zasmáli

mluvím na tebe do dáli

posílám po větru šupinky z perleti

snad k tobě doletí

kdovíkam


lásko jediná

už nevzlykám




Foto: Sbírka Hledám svůj rým (A.P.)

Autor: Andrea Platznerová | úterý 11.8.2026 18:38 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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