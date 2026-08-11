Rp. vánek, voda, smích
lásko jediná
s tebou usínám
s tvým dotekem se ráno probouzím
i pod sněhem tolika zim
cítím tvou měkkou duši
miláčku
snad tě nevyruším
z chladného ticha spících
lásko jediná
živá v každé sobotní svíci
ve všem
čemu bychom se spolu zasmáli
mluvím na tebe do dáli
posílám po větru šupinky z perleti
snad k tobě doletí
kdovíkam
lásko jediná
už nevzlykám
Foto: Sbírka Hledám svůj rým (A.P.)
Andrea Platznerová
Kardiologická po letech
. . . . . . . . (Neumím si zvyknout na absenci citu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
ale třeba ano
. . . . . . (a v momentě, kdy jsem tuto báseň dopsala, se do okna, v bezvětří, opřel vítr) . . . . .
Andrea Platznerová
jasmínová
. . . . . . . . (čaj, miláčku?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o kráse člověka
. . . . . . (děkuji, že se mohu lidí dotýkat tam, kam jiní nedocítí) . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
V Římě nebo kdekoli jinde
. . . . . . . . (Plán na některý z příštích životů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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