rozhovor o strachu
čeho se bojíš?
že umřu v boji
hrdá myška
proti mně veleještěr
a čeho ještě?
nemoci
smrti
život je vůbec
nebezpečný podnik
a čeho dále?
že od pochodní
chásky neurvalé
vzplanou všechny mé jistoty
že hrubou sílu nezkrotí
nic nežli větší síla
a já jsem přece nikdy neválčil
to kdyby slova vítězila
přesně bych trefil cíl
a cizím slovům zavřel dveře
vzal ještěrovi hlásnou věž
a víc už nedovolil žádné věže
proč ještě se, milý, strachuješ?
ani nevím
chtěl bych navždy oddělit plevy
od zrní
chtěl bych chrániče na trny
na ostré hrany
měkké polstrování
chtěl by se umět pevně bránit
hrozbám a hrůzám
a žádná lůza
v mém světě neměla by místo
chtěl bych si život
napsat na nečisto
a pak teprve žít
a jako kdyby kdesi v hloubi
v tmách
se rodil strach
a pud
a hynul jemnocit
.
Foto: AP
Andrea Platznerová
soupatření
Když jsem jako mladá dívka slyšela dva lidi říkat, že jsou spolu, protože si prostě zbyli, říkala jsem si, jak smutné, žádná osudovost, žádná zamilovanost... A dnes neznám hezčí synonymum pro lásku než „zůstat si“, „zbýt si“.
Andrea Platznerová
sedmnáctého listopadu dva tisíce dvacet šest, deštivo
(úklid duše ve sváteční úterý)
Andrea Platznerová
patnáctého listopadu dva tisíce dvacet šest, mrazivo
(neděle antiaritmetická)
Andrea Platznerová
pátek třináctého, piatok trinásteho, podzim, jeseň
(pátek je proto, aby měla po čem následovat sobota)
Andrea Platznerová
Sedmého listopadu dva tisíce dvacet šest, krásně
(S jako sobota nebo jako slunce)
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