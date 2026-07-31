rozhovor bez zvuku

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řekni mi

jak žít dál

v kádi nelaskavé vody?

tak už to chodí?

každý má to

co zvládne?

ten těžké

a ten snadné?


a potkáme se v nebi?


řekni mi

jak žít dál

v truhlici s železnými hřeby

bez náruče z peří?


myslíš?


tak já ti tedy věřím…



Autor: Andrea Platznerová | pátek 31.7.2026 17:49 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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