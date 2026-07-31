rozhovor bez zvuku
řekni mi
jak žít dál
v kádi nelaskavé vody?
tak už to chodí?
každý má to
co zvládne?
ten těžké
a ten snadné?
a potkáme se v nebi?
řekni mi
jak žít dál
v truhlici s železnými hřeby
bez náruče z peří?
myslíš?
tak já ti tedy věřím…
Andrea Platznerová
V. R.
. . . . . . . (některé lásky zřejmě nelze odtruchlit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
50+
. . . . . (říkávám, že nejhezčí doba života byla mezi třiceti a čtyřiceti, ale možná to poopravím) . . .
Andrea Platznerová
uvidíme
. . . . . . (trošku sprchlo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
neplakej
. . . . . . . (některé příběhy osud píše znova a znova po staletí) . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
le temps passé
. . . . . . (s jinou ti bude lépe, určitě) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|Další články autora
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci
Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...
Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku
Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...
Hygienici na jihu Moravy zkontrolovali 68 letních táborů, dali dvě pokuty
Jihomoravští hygienici v červenci zkontrolovali 68 dětských letních táborů. Zjistili dvě pochybení,...
OBRAZEM: Koulovačka v létě. Náchod si užíval chladivé zábavy, vydržela půl hodiny
Koulovačka se sněhem na Jiráskově koupališti v Náchodě rozdováděla v pátečním poledním horku...
Imunitní buňky jsou důležité pro správný vývoj a obnovu zubů, zjistili vědci
Imunitní buňky jsou důležité i pro správný vývoj a obnovu zubů, zjistili vědci z Lékařské fakulty...
Otevírají se všechny dveře. Libovolně se nastupuje na dalších 50 linkách autobusů
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy rozšiřuje nástup všemi dveřmi na dalších linkách...
Prodej bytu 2+1 v Nýřanech, ulice Střední
Střední, Nýřany, okres Plzeň-sever
3 950 000 Kč
- Počet článků 1032
- Celková karma 5,90
- Průměrná čtenost 817x
Už jsem tedy stará.