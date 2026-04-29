Rothko a Firenze aneb o abstraktním umění
(dozvěděli se kdysi, že znalci se na díla dívají z odstupu), zapředou se svým doprovodem rozhovor o barvách, tvarech, síle výrazu a geniální invenci autora, používajíce výrazy, pro tyto situace určené (slyšeli je od kamaráda galeristy, a také na Arte se na člověka leccos nalepí), to vše se správně intelektuálským výrazem (dobrý návod je k nalezení třeba ve filmech Woodyho Allena).
Pak také zákonitě existují lidé, kterým je tento typ pozérství cizí, k ničemu ho nepotřebují, rychle jej odhalí a smějí se mu, nebo se nad ním rozčilují. Nepotřebují chodit do galerií s moderním uměním a tvářit se tam znalecky. A možná nepotřebují chodit do galerií vůbec, se žádným uměním, neboť je oslovují jiné vizuální vjemy. Třeba živé přírodní scenérie. Nebo krásné spodní prádlo. Krása i invence mají tisíc podob a plesání nad nimi není povinné.
A pak jsou také nepochybně lidé, kteří právě abstraktní obrazy cítí jako opravdovou krásu. Pokud tomu chtějí říkat krása. Lze té působivosti říkat i jinak – otisk geniality, dokonalost, síla dojmu, kvalita, hodnota. Já (ano, řadím se neskromně do této třetí skupiny), umění, které se mě dotýká, oslovuje mě a dojem z nějž se mnou zůstává i dlouho po návštěvě výstavy, říkám „dobré“. Obrazy nemusí být krásné, ale musí být dobré. Dobré obrazy ve mně jako adresátovi vjemu mohou vzbudit pocit, že jsem svědkem krásy, ale není tomu tak zdaleka vždy. Někdy zůstávají prostě jen sakramentsky dobré.
Na druhou stranu, většinu obrazů, které by šlo označit jako krásné, nebudu, až mi je ukážete, považovat za dobré a pomyslím si, že to jsou kýče. Prvoplánově nádherné zátiší, miloučké koťátko, miminko v náručí mámy… Kýč je dílo, jež vás šidí, manipuluje vaše emoce přímou cestou k dojmu „krása!“. Kýč mačká přímo tlačítko v hloubi mozku a nenechá vás, abyste se k němu dopracovali sami, delší, klikatější a komplexnější cestou několika vrstvami a okruhy mozku. Jste-li takto manipulovatelní.
Ale být vizuálně manipulovatelný a manipulován ničemu nevadí, v životě jsme takto manipulováni mnoha jinými způsoby s mnohem horšími potenciálními důsledky, záměrně i nezáměrně. V případě obrazů, obrázků a obrázečků, soch, sošek a figurek si nanejvýš koupíme něco bez umělecké hodnoty, co nám bez nároku na hodnotu bude prostě dělat radost. Jediný důvod k obezřetnosti vůči kýči – nejste-li povoláním galerista nebo teoretik umění – je investice do umění. U všeho ostatního se lze prostě řídit vlastním vkusem. Obraz slunce, zapadajícího za jezírko, koupený na Karlově mostu nebo na lázeňské kolonádě? V pořádku! Ještě i profesor teorie umění, máte-li takového mezi přáteli, si kousne do jazyka, aby vám nekazil radost z úlovku, je-li mu klid vašeho přátelství přednější než vlastní intelektuální uspokojení. (Ale pro jistotu se ho neptejte, ať z osobnostního testu nevyjde špatně.)
Už léta v duchu píši – pro druhou skupinu ze seznamu výše – text, a ne a ne ho zkoncipovat doopravdy. V kostce by říkal toto:
Podobně jako v psychiatrii platí pravidlo, že pokud je někdo paranoidní, neznamená to, že ho nemohou pronásledovat, tak pro moderní umění platí, že existence pozérů z galerií neznamená, že moderní umění je výmysl pro pozéry. Může být, a mnohé takovou habaďúrou na diváka je (“blbost!“, říkával můj strýček výtvarník nesmlouvavě, když stál před takovým dílem), podobně jako většinu paranoiků nikdo nepronásleduje. Ale jsou moderní obrazy, které jsou opravdu SETSAKRAMENTSKY DOBRÉ. Já bych téměř byla ochotna tvrdit, že objektivně dobré. Že hodnota obrazu, realistického či abstraktního, je objektivní veličina, možná daná nějakým základním nastavením vesmíru nebo našeho mozku, přednostně možná pravé hemisféry, podobně jako pravda je takovou objektivní veličinou pro logicky analytickou, snad přednostně levou polovinu naší hlavy… Ale ruku bych za to do ohně nedala.
A vůbec, ani článek na toto téma se mi nakonec nechce psát. Obhajovat vnímání své nebo podobně naladěných nepotřebuji, klidně zůstanu ve svém nadšení z abstraktního krásna nepochopena. A poučovat, navíc o něčem, čemu sama nerozumím, mě baví ještě méně. A tak zde nabízím jen své dojmy – z výstavy ROTHKO A FIRENZE, Rothko ve Florencii:
Úžasné! Zážitek na zbytek života. Nevím proč, nevím jak. Mohla bych zkoušet teoretizovat, psychologizovat, ale vyznělo by to planě. Mohla bych ten prožitek vztáhnout na osobní rovinu – Mark Rothko byl oblíbencem mého milého strýčka, jeho obrazy už jsem viděla naživo těsně pro strýčkově smrti, byla jsem v New Yorku sama a v MoMA jsem tenkrát plakala… Ale myslím, že síla, s jakou Rothkova plátna (a karton a papír) v Palazzo Strozzi působí, dalece, hluboce a vysoce přesahuje číkoli soukromé vzpomínky.
Ty obrazy jsou prostě dobré. Sakramentsky dobré. Ty oranžově-žlutě-červené, jimiž se autor snad snažil vnést do (svého) světa neexistující světlo, a nebo možná zachytit, zakonzervovat a zprostředkovat existující světlo… a nebo ani jedno z toho, nejspíše ani jedno… To vše jsou jen mé pocity a z nich plynoucí myšlenky. Protože ano, před Rothkovými plátny, stojíce v jakékoli vzdálenosti od nich, se primárně cítí a pak teprve myslí. Možná u všech abstraktních obrazů. Možná vůbec u všeho, co v životě zažíváme a promýšlíme. Pokud by tomu tak bylo, pak jsou tohoto jevu Rothkovy obrazy výbornou ilustrací. Rothko jde přes sítnici po křížení v chiasma optimum rovnou k limbickému systému. Což je jen metafora, samozřejmě, ale kdybych byla miliardář, zaplatila bych výzkum, v němž by se funkční magnetickou rezonancí mapovala aktivita mozku lidí, obklopených Rothkovými obrazy. Autorovu hlavu už nezmapujeme, a to je dobře. Zdroje zázraků netřeba vědecky zkoumat.
A možná ty barevné plochy vznikly z úplně jiných vnitřních popudů, než jaké u nich napadnou nás. I ty šedě-černé, o nichž bych já řekla, že bez příkras říkají, jak se věci mají, zejména když člověk má depresi. A o všech, že člověka vtahují do sebe, aby se octl v bezčasém prostoru jednoduchých, až pudových vjemů. A že ale přes tuto naléhavost vjemu ze sdělení nedělají kýčovitou zkratku. Naopak, otevřou ve vaší duši zákoutí, která běžné neotvíráte. Když jim to dovolíte. A některé vás naopak hned nepustí dál, říkajíce: Tady je nehostinně a skepticky, vstup jen na vlastní nebezpečí.
A… a... A palác Strozziů je dokonale důstojným hostitelem Rothkova odkazu a otvírání duší návštěvníků. (Mimochodem, nezahlédla jsem tam žádné úsměvné pozéry.)
A byly tam obrazy ze soukromých sbírek, které jsem neznala. A byl tam „můj obraz“, k němuž jsem se musela vrátit několikrát. a který se mi jako první vybaví před očima, když si na tu výstavu po několika dnech vzpomenu. No. 12 z roku 1951. Nevím, proč právě nyní právě tento, ani to nepotřebuji vědět. Jednoduše ke mně mluví, rezonuje se mnou nejintenzivněji a zároveň jemně, jak to mám ráda, a také asi nejvíc vyváženě, harmonicky. Ano, to bude možná ono: Můj svět je jako ten obraz. Ne jako ty šedé, ne jako ty zářivě žlutě-oranžové, které jsem chtěla mít doma kdysi. Svět, který umím sdílet s Markem Rothkem, je barevný komorně, střízlivě a přitom teple, s přesahem k duchovnu – a ke smrti.
A kurátoři odvedli skvělou práci.
A espresso mají (i) v kavárně Palazzo Strozzi skvělé.
A vůbec. Nejzásadnější vizuálně-emoční zážitek posledních dvaceti let mého života. Nebo jím minimálně bude do doby, než nějaký jiný palác krásy v přiměřené vzdálenosti neuspořádá výstavu Cy Twomblyho nebo Roberta Motherwella.
Děkuji! Za svět, v němž jsou možné věci jako abstraktní barevné plochy Američana Rothka v florentinském paláci z patnáctého století.
Andrea Platznerová
