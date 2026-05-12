Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rendez-vous s Josefem M.

Kráčela jsem dnes jako téměř každý den svižným krokem májově rozkvetlým lužáneckým parkem a vtom najednou…

…dí bysta:

Haló! Prosím vás,

nemáte na mne chvilku čas?

Opravdu jenom krátkou chvíli –

krátce bychom si promluvili,

jen bychom rychle probrali

– stačí i takto z povzdálí,

slyším dobře i na dálku –

hodnoty, řád a morálku,

když už chodíte denně kolem…

A já pak se svým světabolem

zase ustrnu v kameni

v tichou sochu se proměním

pod prachem dávno zašlé slávy…

Ach, ani jsem se nepředstavil!

Pepa Merhautů, jméno mé!

A mám tu celkem renomé

a sleduji už dávno svět…

V kolik půjdete zase zpět?


Autor: Andrea Platznerová | úterý 12.5.2026 18:29 | karma článku: 0 | přečteno: 26x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Andrea Platznerová

Nakonec včera i zabouřilo

(A dnes mělo být celý den zataženo, ale po ránu to nakonec vypadá slunečněji, než bychom byli čekali)

12.5.2026 v 8:14 | Karma: 0 | Přečteno: 36x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

jedenáctého května dva tisíce dvacet šest, prší

... a vlastně už přestalo, stačilo o tom májovém dešti napsat několik veršů, škoda, že to takto nefunguje se vším

11.5.2026 v 10:20 | Karma: 3,97 | Přečteno: 81x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

ci vediamo a Venezia

(už jsem nechtěla nikam cestovat, Florencie měla být zlatá tečka za cestami za krásou, nakonec, krása je všude kolem, i bez létání... ale zase, Benátky... tak jsem si o nich aspoň napsala básničku)

11.5.2026 v 8:08 | Karma: 0 | Přečteno: 3x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

no jo, no

(píši si básničku ke Dni matek, ale hlavně ji píši své mámě a její mámě a mámě její mámy... a mým dcerám, až jednou snad budou mámami)

10.5.2026 v 10:33 | Karma: 4,64 | Přečteno: 72x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

O osvobození

Za mého dětství se Osvobození slavilo devátého května. Deň víťazstva, rusky Děň pobjédy. Na Slovensku se americký podíl na vítězství nad nacismem neřešil.

9.5.2026 v 13:31 | Karma: 16,32 | Přečteno: 226x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
8. května 2026  5:15,  aktualizováno  14:10

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...
8. května 2026  17:43

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická
7. května 2026  6:58

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....
6. května 2026  7:30

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek
9. května 2026  12:23

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...

Krušné hory zasypal sníh. Srážky budou trvat i v dalších hodinách

Hřebeny Krušných hor zasypala sněhová pokrývka. (12. května 2026)
12. května 2026  20:12,  aktualizováno  20:12

Hřebeny Krušných hor zasypala sněhová pokrývka. Poměrně vydatné sněžení trvá už od odpoledne. S...

Varhanní koncert na hradě

ilustrační snímek
12. května 2026  19:38

I letos se na hrad Valdštejn vrací Zdeňka Nečesaná, vedoucí varhanního oddělení ZUŠ z Mladé...

7 originálních filmů, které musíte vidět v květnu. Jejich propagace je přitom téměř nulová

Z filmu Co nám zbylo z lásky
12. května 2026

Květnová filmová nabídka nestojí jen na pokračováních, prequelech, remacích a rebootech. O...

Divadlo v Mostě převádí na jeviště verneovku a dílo dramatičky Steelové

Divadlo v MostÄ› pĹ™evĂˇdĂ­ na jeviĹˇtÄ› verneovku a dĂ­lo dramatiÄŤky SteelovĂ©
12. května 2026  17:08,  aktualizováno  17:08

Mostecké divadlo uvede jako další premiéru sezony na velké scéně dílo britské dramatičky Beth...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Andrea Platznerová

  • Počet článků 996
  • Celková karma 5,61
  • Průměrná čtenost 842x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.