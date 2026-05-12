Rendez-vous s Josefem M.
…dí bysta:
Haló! Prosím vás,
nemáte na mne chvilku čas?
Opravdu jenom krátkou chvíli –
krátce bychom si promluvili,
jen bychom rychle probrali
– stačí i takto z povzdálí,
slyším dobře i na dálku –
hodnoty, řád a morálku,
když už chodíte denně kolem…
A já pak se svým světabolem
zase ustrnu v kameni
v tichou sochu se proměním
pod prachem dávno zašlé slávy…
Ach, ani jsem se nepředstavil!
Pepa Merhautů, jméno mé!
A mám tu celkem renomé
a sleduji už dávno svět…
V kolik půjdete zase zpět?
Andrea Platznerová
Nakonec včera i zabouřilo
(A dnes mělo být celý den zataženo, ale po ránu to nakonec vypadá slunečněji, než bychom byli čekali)
Andrea Platznerová
jedenáctého května dva tisíce dvacet šest, prší
... a vlastně už přestalo, stačilo o tom májovém dešti napsat několik veršů, škoda, že to takto nefunguje se vším
Andrea Platznerová
ci vediamo a Venezia
(už jsem nechtěla nikam cestovat, Florencie měla být zlatá tečka za cestami za krásou, nakonec, krása je všude kolem, i bez létání... ale zase, Benátky... tak jsem si o nich aspoň napsala básničku)
Andrea Platznerová
no jo, no
(píši si básničku ke Dni matek, ale hlavně ji píši své mámě a její mámě a mámě její mámy... a mým dcerám, až jednou snad budou mámami)
Andrea Platznerová
O osvobození
Za mého dětství se Osvobození slavilo devátého května. Deň víťazstva, rusky Děň pobjédy. Na Slovensku se americký podíl na vítězství nad nacismem neřešil.
Už jsem tedy stará.