ráno
i kdyby se snad zdálo
že lidství kamsi vyprchalo
že na jemnosti nikomu už nezáleží
i tak vždy bude stačit málo
ptáci na střechách městských věží
a jejich touha létat
i kdyby se snad zdálo
že se rozvodněná řeka světa
nikdy nezmění v klidný proud
i tak postačí jenom chvíli plout
v moři laskavých slov
i kdyby se snad zdálo
že z mřížky světa zůstal pouze kov
polštářky z vaty odnesl vítr vášní
stačí rozpustit sváry v mlze kašny
a dýchat vůni dějin oprýskaných fasád
krásných domů
i kdyby se snad zdálo
že umřela krása
postačí křišťál vody v lomu
šustění křídel racků ráno na nábřeží
i kdyby se jednou zdálo
že na ničem už nezáleží...
Andrea Platznerová
prvního července dva tisíce dvacet šest, i v tropech lehce
. . . . . . (protože tráva, protože voda, protože nahá kůže) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
promítání o světě, ve vlaku
. . . . . . . . (stojíme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
dvaadvacátého června dva tisíce dvacet šest, tropy včera, tropy dnes a tropy zítra
. . . . . .(a budou údajně také v sobotu večer a v neděli ráno) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
Na míru
. . . . . . . . . . (Z látek, které pamatují život) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
možná je načase přepsat učebnice psychologie
. . . . . . (ale pro některé z nás staré poučky stále platí) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Už jsem tedy stará.