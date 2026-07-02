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ráno

. . . . . . . (krása nikdy neumírá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



i kdyby se snad zdálo
že lidství kamsi vyprchalo
že na jemnosti nikomu už nezáleží
i tak vždy bude stačit málo
ptáci na střechách městských věží
a jejich touha létat


i kdyby se snad zdálo
že se rozvodněná řeka světa
nikdy nezmění v klidný proud
i tak postačí jenom chvíli plout
v moři laskavých slov


i kdyby se snad zdálo
že z mřížky světa zůstal pouze kov
polštářky z vaty odnesl vítr vášní
stačí rozpustit sváry v mlze kašny
a dýchat vůni dějin oprýskaných fasád
krásných domů


i kdyby se snad zdálo
že umřela krása
postačí křišťál vody v lomu
šustění křídel racků ráno na nábřeží


i kdyby se jednou zdálo
že na ničem už nezáleží...




Autor: Andrea Platznerová | čtvrtek 2.7.2026 7:11 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1017
  • Celková karma 5,54
  • Průměrná čtenost 827x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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