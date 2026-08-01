prvního srpna dva tisíce dvacet šest, sobota, ráno
večer má pršať
a pritom ani nebo nemá prečo plakať
možno sa vo večerných mlákach
zrkadlí deň
možno dážď mäkčí dušu sveta
a ráno isto pozametá
slzy a rozbité sklo
neprší
a na nebi sa niečo zalesklo
Andrea Platznerová
rozhovor bez zvuku
. . . . . . . . (otázky pro tebe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
V. R.
. . . . . . . (některé lásky zřejmě nelze odtruchlit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
50+
. . . . . (říkávám, že nejhezčí doba života byla mezi třiceti a čtyřiceti, ale možná to poopravím) . . .
Andrea Platznerová
uvidíme
. . . . . . (trošku sprchlo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
neplakej
. . . . . . . (některé příběhy osud píše znova a znova po staletí) . . . . . . . . . . . . . . . .
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