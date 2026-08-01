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prvního srpna dva tisíce dvacet šest, sobota, ráno

. . . . . . (prvého augusta dvetisícdvadsaťšesť, sobota, ráno) . . . . . . . . . . . . . . . . . .



večer má pršať

a pritom ani nebo nemá prečo plakať


možno sa vo večerných mlákach

zrkadlí deň

možno dážď mäkčí dušu sveta


a ráno isto pozametá

slzy a rozbité sklo


neprší

a na nebi sa niečo zalesklo




Autor: Andrea Platznerová | sobota 1.8.2026 8:52 | karma článku: 0 | přečteno: 11x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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