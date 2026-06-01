prvního června dva tisíce dvacet šest, pondělí, déšť

(dobře, i kdyby nedobře, to už tak asi bývá v určitém věku) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



prší

už od včera

nebeský natěrač

pro první červen zvolil šeď

holub se směje mému „neuleť“

„kampak bych létal

sprchu jsem měl večer“

a červen na to:

„tak, tak

dnes voda neuteče“




Autor: Andrea Platznerová | pondělí 1.6.2026 11:17 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Andrea Platznerová

  • Počet článků 1007
  • Celková karma 5,72
  • Průměrná čtenost 834x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

