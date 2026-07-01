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prvního července dva tisíce dvacet šest, i v tropech lehce

. . . . . . (protože tráva, protože voda, protože nahá kůže) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



řeklo mi slunce, že si mohu

přeložit jednu hnědou nohu

přes druhou, stejně opálenou

že vymyslí mi nové jméno

se starým odnese, co tíží


a nikomu tím neublížím –

má malá prázdninová změna

pro svět přece nic neznamená

je jako bouře po dnu sparna

laskavě mile blahodárná

dokud je prchavá a chtěná


řeklo mi slunce, že si mohu

pod ochranou nového jména

vymyslet léto, jaké budu chtít –

samý dotek a samý cit

žádná bolest a žádná svízel…


až po létě se vrátím k tíze

letní jméno se půjčuje jen na chvíli

(co nezlomí, to možná posílí)




Autor: Andrea Platznerová | středa 1.7.2026 15:19 | karma článku: 0 | přečteno: 3x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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