prvního července dva tisíce dvacet šest, i v tropech lehce
řeklo mi slunce, že si mohu
přeložit jednu hnědou nohu
přes druhou, stejně opálenou
že vymyslí mi nové jméno
se starým odnese, co tíží
a nikomu tím neublížím –
má malá prázdninová změna
pro svět přece nic neznamená
je jako bouře po dnu sparna
laskavě mile blahodárná
dokud je prchavá a chtěná
řeklo mi slunce, že si mohu
pod ochranou nového jména
vymyslet léto, jaké budu chtít –
samý dotek a samý cit
žádná bolest a žádná svízel…
až po létě se vrátím k tíze
letní jméno se půjčuje jen na chvíli
(co nezlomí, to možná posílí)
Andrea Platznerová
promítání o světě, ve vlaku
. . . . . . . . (stojíme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
dvaadvacátého června dva tisíce dvacet šest, tropy včera, tropy dnes a tropy zítra
. . . . . .(a budou údajně také v sobotu večer a v neděli ráno) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
Na míru
. . . . . . . . . . (Z látek, které pamatují život) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
možná je načase přepsat učebnice psychologie
. . . . . . (ale pro některé z nás staré poučky stále platí) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
to přece nemůžeš
. . . . . . . (příliš brzy na nehybnost) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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