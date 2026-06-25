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promítání o světě, ve vlaku

. . . . . . . . (stojíme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


vymřeme po přeslici

nebo jen po meči a mečem?

změní se člověk v data z cizí hlavy?

vlak stojí v Pardubicích

čas stojí

Labe teče

a mne ten svět přese vše baví



Autor: Andrea Platznerová | čtvrtek 25.6.2026 10:52 | karma článku: 0 | přečteno: 34x

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Andrea Platznerová

dvaadvacátého června dva tisíce dvacet šest, tropy včera, tropy dnes a tropy zítra

. . . . . .(a budou údajně také v sobotu večer a v neděli ráno) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Na míru

. . . . . . . . . . (Z látek, které pamatují život) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Andrea Platznerová

možná je načase přepsat učebnice psychologie

. . . . . . (ale pro některé z nás staré poučky stále platí) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Andrea Platznerová

to přece nemůžeš

. . . . . . . (příliš brzy na nehybnost) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

10.6.2026 v 12:43 | Karma: 5,98 | Přečteno: 156x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

modlitba pro dnešní den

(χ², buchty, povidla, láska a jiná slova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.6.2026 v 12:52 | Karma: 0 | Přečteno: 46x | Diskuse | Poezie a próza
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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1015
  • Celková karma 5,66
  • Průměrná čtenost 829x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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