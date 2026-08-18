proč ráda bydlím u kostelů
ať se i zemská osa odkloní
vítr doma přestane zvedat záclony
ptáci přestanou kreslit čáry vzdušných piruet
ať třeba láska už tak mladě nevoní…
jenom mi nikdy nesahejte na zvony
na zprávu od nebes: ještě tu zůstal lidský svět
Foto: AP
Andrea Platznerová
víš, že jsi dnes se mnou chodil po Praze?
. . . . . . (i po letech máš stejně milý úsměv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
pokus o báseň v přítomném čase
. . . . . . (praesens simplex tangens poeticus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
ještě jednu, nejen tobě
. . . . . . . (lidské příběhy jsou si tak podobné...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o smutku nejsmutnějším
. . . . . . (ještě jedna pro Peđu a jeho rodinu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
občas se připomeň
. . . . . . . (cesty života vedou po zemi, ne po oblacích) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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