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proč ráda bydlím u kostelů

. . . . (vezměte si třeba vše známé, vyměňte staré za nové, jen mi, prosím, neberte kostelní zvony)




ať se i zemská osa odkloní

vítr doma přestane zvedat záclony

ptáci přestanou kreslit čáry vzdušných piruet

ať třeba láska už tak mladě nevoní…


jenom mi nikdy nesahejte na zvony

na zprávu od nebes: ještě tu zůstal lidský svět




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | úterý 18.8.2026 10:51 | karma článku: 0 | přečteno: 13x

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Andrea Platznerová

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  • Průměrná čtenost 790x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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