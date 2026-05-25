Proč Bůh dal zvířatům oči a lidem vědomí sebe sama
Aktuální vědecký konsenzus říká: Fotony nemají antičástice, neboť nemají žádný náboj. Fotony jsou si vlastními antičásticemi.
Hm… ale neutrony dle momentálního konsenzu také nemají náboj a přesto prý existují antineutrony… Ale dobře. Čili plus/mínus zřejmě není jen věcí náboje. Nebo spíše zanedlouho zjistíme (AI zjistí), že neutrony přece jen nějaký náboj mají, akorát jsme ho neuměli měřit. O antineutronech jsme za mého dětství také nevěděli.
Na každý pád, mou diletantskou fyzikálně-filosoficko-psychologickou metaforu to nekazí:
Byl vesmír. A byl neviditelný. Nejen proto, že nebyly žádné oči, které by ho viděly, ale hlavně proto, že všechno, co v něm existovalo, bylo dokonale vyváženo svým protikladem. Takže se to dohromady anulovalo na prázdnotu.
A pak přišlo něco – my tomu něčemu říkáme Bůh – a přidalo do oné dokonalé rovnováhy fotony. Bez antifotonů. BUDIŽ SVĚTLO!
A dívalo se a dívalo, a Vesmír mu přišel tak krásný, až mělo potřebu vytvořit bytosti (rozmnožující se věci s očima a mozkem, rozmnožující se – a měnící se evolučním tlakem – proto, aby nemusel ty věci neustále opravovat a updatovat v čase), které by se také mohly kochat. A stávat se kocháním se krásou lepšími. Protože světlo nemá antisvětlo, není žádná tma, je jen nedostatek světla. A jelikož je světlo krásné a dobré, je krásné a dobré i vše, kam se fotony zamíchají. Aspoň Bohu to tenkrát tak přišlo. Bůhví, jestli tenkrát věděl o neutronech a antineutronech bez znaménka.
Bůh konstruoval, zkoušel plazy, ptáky, ryby, ale marně cizeloval anatomii a fyziologii mozku a očí (u nekterých velkých vodních savců se mu to docela povedlo), stále nebyl spokojený, zvířata stále nebyla tak nadšena a dojata z krásy svět(l)a jako on.
A tak stvořil Adama. A k němu – měřítkem miliard let viděno naprosto okamžitě, v podstatě současně – i Evu. Lidi, s lepším okem a s jiným softwarem v mozku, než jaký mají ostatní rozmnožující se bytosti. Takovým, který umožňuje lidem být tak trochu, do kontrolované míry, sebe-vědomými Bohy.
(Akorát se pro tu polaritu hmoty a antihmoty potomci Evy a Adama nejen po statisíce let zdárně rozmnožují, ale také se po statisíce let nemohou dohodnout, kdo má plusové a kdo minusové znaménko, kdo má řídit a kdo poslouchat, kdo za všechno může a kdo je ve všem nevinně, kdo je ten dobrý a kdo ten zlý. A v důsledku toho sebe-uvědomění potomci Adama a Evy záhy začali dělat věci, které zvířata nedělají, třeba válčit, zabíjet sousedy ze závisti nebo se ledabyle milovat tu s tím, tu s oním nebo onou – a tak jim ještě Bůh vytvořil chytrou aplikaci, kterou si oni nazvali Desatero božích přikázání. Ta jim po tisíciletí tu více, tu méně úspěšně dává mantinely, aby se sami nezničili dřív, než je jednou zničí Bůh sám, nebo nějaký jiný Bůh, nebo ďábelský Antibůh, pokud něco takového na rozdíl od antifotonů existuje.)
P.S.: A v CERNu nechali srazit fotony a vznikly jim pozitrony čili antielektrony, což jaderněfyzikální věci zase malinko komplikuje a posouvá, ale jako metafora je to také hezké. Dělej se světlem, co chceš, stejně ti vždy vyjde jen něco pozitivního :)
P.P.S.: A antihmota má pozitivní energii stejně jako hmota! A neexistuje žádná „antienergie“! Metafory a teologicko-kosmologické hypotézy z toho plynoucí si vymyslete sami :)
