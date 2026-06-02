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Princezna

Milosrdní Brňáci se na mě domluvili. Nejdřív akce ve velkém stylu, se starou alkalickou baterkou, která připomínala nevybouchnutý granát z Druhé světové dost na to,

aby bylo proč volat policajty, pyrotechniky a jakéhosi nespecifikovaného pana odborníka, jen proto, aby mi ten poslední mohl říct, že jsem krásná.


A dnes komornější etudka, s nulovými náklady, nepočítám-li cenu lavičky, na které šedivý pán seděl, a vstupné do bazénu, z něhož jsem se vracela, když jsem ho míjela. Ale také sladká.


Sledoval mě pohledem, když jsem se blížila, a když jsem dokráčela až k němu, zeptal se: „Princezna?“


ZEPTAL. Kdyby byl zvolal, kdyby u toho byl zapískal nebo mrknul, kdyby byl použil tón, který by ho identifikoval jako zestárlého bývalého zákazníka bordelů, který už to má v hlavě trochu pomotané – ale on se zeptal. Jako znalec, který pozná členku královské rodiny ze třiceti metrů, a chce se jen pro pořádek decentně ujistit, že ji poznal správně.


Díky, brněnský starý pane! Oba víme, že se takto ptáte každé třetí kolemjdoucí, i to, že vaše „princezna“ bude přece jen spíše z okruhu výrazů, spjatých s lehčeji dostupnými ženami, než jsou ty z opravdových královských paláců a než jsem já – jiskru ve znaleckém oku nešlo přehlédnout. Ale nekažte mi dnešní lavičkový příběh!


Já vám ho také nezkazím. Nechám si i nadále pro sebe větu, kterou jsem měla na jazyku jako odpověď na vaši otázku:


„Princezna?“


„Ale kdepak, jen potomek zchudlé vesnické šlechty.“



Autor: Andrea Platznerová | úterý 2.6.2026 21:52 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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