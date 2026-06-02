Princezna
aby bylo proč volat policajty, pyrotechniky a jakéhosi nespecifikovaného pana odborníka, jen proto, aby mi ten poslední mohl říct, že jsem krásná.
A dnes komornější etudka, s nulovými náklady, nepočítám-li cenu lavičky, na které šedivý pán seděl, a vstupné do bazénu, z něhož jsem se vracela, když jsem ho míjela. Ale také sladká.
Sledoval mě pohledem, když jsem se blížila, a když jsem dokráčela až k němu, zeptal se: „Princezna?“
ZEPTAL. Kdyby byl zvolal, kdyby u toho byl zapískal nebo mrknul, kdyby byl použil tón, který by ho identifikoval jako zestárlého bývalého zákazníka bordelů, který už to má v hlavě trochu pomotané – ale on se zeptal. Jako znalec, který pozná členku královské rodiny ze třiceti metrů, a chce se jen pro pořádek decentně ujistit, že ji poznal správně.
Díky, brněnský starý pane! Oba víme, že se takto ptáte každé třetí kolemjdoucí, i to, že vaše „princezna“ bude přece jen spíše z okruhu výrazů, spjatých s lehčeji dostupnými ženami, než jsou ty z opravdových královských paláců a než jsem já – jiskru ve znaleckém oku nešlo přehlédnout. Ale nekažte mi dnešní lavičkový příběh!
Já vám ho také nezkazím. Nechám si i nadále pro sebe větu, kterou jsem měla na jazyku jako odpověď na vaši otázku:
„Princezna?“
„Ale kdepak, jen potomek zchudlé vesnické šlechty.“
Andrea Platznerová
prvního června dva tisíce dvacet šest, pondělí, déšť
(dobře, i kdyby nedobře, to už tak asi bývá v určitém věku) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Andrea Platznerová
Od AI k Marii Terezii (Nevážně)
Už-už jsem lámala hůl nad lidským rozumem, pro jehož zakrnění v posledních desetiletích děláme u nás v západním světě snad nejvíc v historii.
Andrea Platznerová
třicátého května dva tisíce dvacet šest, sobota
(polojasno, snad občas i zaprší, ne-li dnes, tak zítra... a už prší, ani jsem nestihla dopsat perex) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o tíze lehkosti a lehkosti tíhy
(je jakási klidná nehybnost ve sdílení těžkých osudů druhých) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
Přece jen asi je nějaký osud (aneb Vojenský den s lichotivým bonusem)
Dnes se po dlouhé době měl zastavit na kafe kamarád, který kromě toho, že je vzdělaný vysportovaný fešák, je také voják.
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