Přece jen asi je nějaký osud (aneb Vojenský den s lichotivým bonusem)
Nakonec nám to časově zase nevyšlo, což jsem samozřejmě přijala s jistou lítostí. Přece jen nekávičkuji s příjemně debatovatelnými majiteli buchtopekáčových břich a filmových bicepsů obden.
Naštěstí o mé chronické deprivaci zjevně ví Vesmír, a tak poslal náhradníka. A pro jistotu, aby se to stále vešlo do hvězdné predikce astrologů, kdybych se nějakého na dnešek byla předem ptala, zachoval jako hlavní téma dne vojenství.
Kolem poledne dorazil, v doprovodu majitele našeho domu, pan Policajt. Prý „musíte hned před dům, na půdě domu se něco našlo“. A tak jsem tak, jak jsem byla, v tričku a domácí sukni (mám některé sukně jako pokračování babiččiny zástěrové kuchyňské módy, ven je nenosím), jen šlapky jsem nazula, vyšla spolu s ostatními obyvateli domu, kteří proti vší pravděpodobnosti byli ve čtvrtek v poledne také doma, před dům. A jali jsme se tam postávat a čekat, co se stalo. Oni s mobily, já dokonce i bez mobilu. Něco se našlo na půdě… Drogy? Bezdomovec? Schovávající se pachatel? Mrtvola?
Kdybych byla měla tu astrologickou předpověď, byla bych hned věděla, že nic z toho. Granát z války! Našel ho pan majitel při vyklízení půdy. Ono tedy není jisté, zda to vůbec je granát, možná je to jen nějaká láhev… Ale pan Majitel pro jistotu přivolal pyrotechniky, ti přivolali policajty a než policajti dorazili, odnesli pan Majitel s pány Pyrotechniky tu věc zatím pro jistotu na zahradu. Kdyby to mělo bouchnout, tak ať tam. Sympatický, lehce nesystémový přístup. Až policajti do toho vnesli řád a to je ten moment, kdy jsme se s přítomnými sousedy stali součástí příběhu.
Jednak jsme se konečně viděli zblízka. O polovině z nich jsem ani netušila, že v našem domě bydlí. Pak jsem také poklábosila s panem majitelem a posléze i s jeho synem… A také s (teď přijde ten bonus) – panem Nevímkým, který se tam nachomejtnul nevímjak, ale věděl docela dost o zbraních z doby Druhé světové a tak vůbec o dějinách válek. A s tím pánem jsme si taky chvíli povídali. I trochu o té Druhé válce a o granátech (prý je to nakonec možná jen baterie z telefonu z té doby), ale hlavně jsem pro jednou jsem otočila role: On soucitně poslouchal a já jsem si stěžovala.
Kdybych byla věděla, že tady budeme postávat minimálně hodinu kvůli granátu v zahradě, byla bych si vzala věci na plavání a šla do bazénu, další klienty mám až večer…. A já jsem si nevzala ani mobil. Když máte o dvě patra výš na půdě mrtvolu, tak nepřemýšlíte nad kontaktem se živým světem.
„Ale tak si pro ty věci skočte, dokud jsou policajti na zahradě…“
„No, já nevím, říkali, že už tam nikdo nesmí... Nezatknou mě?“
Pochopil legraci. „Já je zdržím, kdyby chtěli jít nahoru.“
„To je od vás milé.“
„Tak šup, ať jste rychle zpátky.“
„Zas tak rychlé to nebude, já se musím i převléct...“
„Ale nemusíte. Jste krásná!“
No, hezký den to byl, co vám budu povídat. A jdu tedy domů, snad náš dům ještě stojí :)
