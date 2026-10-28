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Pravil pán s bílým plnovousem

Andrea Platznerová
    (A má pravdu, tu svou starozákonní)                                                                  



Řekl mi jeden moudrý pán:

Milovat a být milován

Jaká to pošetilá věc!

Věčným poutům nepřeje cit


A já po letech nakonec

budu s ním možná muset souhlasit

Člověk člověkem neproroste

od mládí až ke starým kostem

pro přesnost Amorova luku

Ne z touhy pohladí vrásčitou ruku

svou dlaní léty rozedranou...


A možná někdy s někým ano



Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | středa 28.10.2026 12:12 | karma článku: 0 | přečteno: 33x
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Andrea Platznerová

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  • Celková karma 6,66
  • Průměrná čtenost 759x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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