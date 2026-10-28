Pravil pán s bílým plnovousem
Řekl mi jeden moudrý pán:
Milovat a být milován
Jaká to pošetilá věc!
Věčným poutům nepřeje cit
A já po letech nakonec
budu s ním možná muset souhlasit
Člověk člověkem neproroste
od mládí až ke starým kostem
pro přesnost Amorova luku
Ne z touhy pohladí vrásčitou ruku
svou dlaní léty rozedranou...
A možná někdy s někým ano
Foto: AP
Andrea Platznerová
o koncích světů
(člověk je člověk je člověk)
Andrea Platznerová
neděle s tebou bez tebe
(i dnes k tobě mluvím)
Andrea Platznerová
kdybych byla pokorná
(o touze po životě, jaký býval)
Andrea Platznerová
oč usilovat
(krása jsou neslyšná slova, která vpisujeme mezi řádky našich životů)
Andrea Platznerová
Imperativ naděje
(Příteli...)
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