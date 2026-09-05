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post aestatem, ante autumnum

       (ale kdo ví)                                                                                     




      něco mi říká

      že láska už byla

      zůstala v minulosti


      niečo mi vraví

      že láska už bola

      že budú už len staré kosti

      a účtovanie strát


      něco mi říká

      že nadešel čas nedoufat

      jen s díkem přijmout

      co nám život snad ještě přinese


      a možno je to iba rýmom

      ktorý nás pripravuje na jeseň




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | sobota 5.9.2026 13:10 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

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Andrea Platznerová

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  • Průměrná čtenost 767x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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