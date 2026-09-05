post aestatem, ante autumnum
něco mi říká
že láska už byla
zůstala v minulosti
niečo mi vraví
že láska už bola
že budú už len staré kosti
a účtovanie strát
něco mi říká
že nadešel čas nedoufat
jen s díkem přijmout
co nám život snad ještě přinese
a možno je to iba rýmom
ktorý nás pripravuje na jeseň
Foto: AP
Andrea Platznerová
Až jednou zůstaneš sám
(Znám několik songů o naději v lásku, která bude přístavem a oporou ve zlých časech, třeba od Michala Horáčka nebo Gábora Pressera, ale nevybavuji si obrácenou verzi, ač takové jistě existují...)
Andrea Platznerová
netrápíš
(někdy je stesk ten nejkrásnější pocit)
Andrea Platznerová
druhého září dva tisíce dvacet šest
(ještě ani babí léto ne)
Andrea Platznerová
drž mi místo
(kdekoli)
Andrea Platznerová
už se do toho pustím, jen ještě…
(prokrastinace je jiné slovo pro duševní hygienu, pokud je úmyslná)
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