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pokus o báseň v přítomném čase

. . . . . . (praesens simplex tangens poeticus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




   dotkni se mě

     dlaní

            srdcem

         citem

                čímkoli člověčím

   dotkni se mě

         krásou slov

                   nebo bez řečí

   dotkni se mě

        dotekem nesmělého mladíka

   dotkni se mě

       tak jak se dotýká

           bonviván s adresářem

                     plným ženských jmen


   dotkni se mě

               mladě i staře

   dotkni se mě

            jak ses dotýkal žen

         které ti vzaly kousek duše

                   aby musela dorůst nová


   dotkni se mého těla bez retuše


   dotkni se mě

               aby ses zamiloval




Doteky do tvého světa

Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | neděle 16.8.2026 23:27 | karma článku: 0 | přečteno: 5x

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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1069
  • Celková karma 5,77
  • Průměrná čtenost 791x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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