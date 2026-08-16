pokus o báseň v přítomném čase
dotkni se mě
dlaní
srdcem
citem
čímkoli člověčím
dotkni se mě
krásou slov
nebo bez řečí
dotkni se mě
dotekem nesmělého mladíka
dotkni se mě
tak jak se dotýká
bonviván s adresářem
plným ženských jmen
dotkni se mě
mladě i staře
dotkni se mě
jak ses dotýkal žen
které ti vzaly kousek duše
aby musela dorůst nová
dotkni se mého těla bez retuše
dotkni se mě
aby ses zamiloval
|
Doteky do tvého světa
Foto: AP
Andrea Platznerová
ještě jednu, nejen tobě
. . . . . . . (lidské příběhy jsou si tak podobné...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o smutku nejsmutnějším
. . . . . . (ještě jedna pro Peđu a jeho rodinu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
občas se připomeň
. . . . . . . (cesty života vedou po zemi, ne po oblacích) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o lidském světle
. . . . . . . (vkládám si tě do slok) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o lidské kráse
. . . . . . . . (báseň odečtená ze tvých rtů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|Další články autora
Kolik toho víte o vesmíru?
Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...
Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!
Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...
V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava
V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...
Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak
Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně...
Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam
Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně...
Kladení optických kabelů v Praze 10-Strašnicích v Mrštíkově ulici poblíž stanice Strašnická.
- Počet článků 1069
- Celková karma 5,77
- Průměrná čtenost 791x
Už jsem tedy stará.