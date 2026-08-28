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poklady v nás

         (AI jsi už nestihl, ale víš co? svět s ní, bez tebe, není zase tolik jiný)                 




ani za sto let to nebude zásadně jiné

tu a tam se v oceánu lidí

pravých a umělých

potkají dva

kteří umí dávat a cítit lidské teplo


vždy to byl zázrak

o kterém stojí za to

do konce života psát básně

i kdyby to AI uměla stokrát lépe




Foto: AP

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Autor: Andrea Platznerová | pátek 28.8.2026 14:04 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

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Andrea Platznerová

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  • Celková karma 6,30
  • Průměrná čtenost 775x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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