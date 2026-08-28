poklady v nás
ani za sto let to nebude zásadně jiné
tu a tam se v oceánu lidí
pravých a umělých
potkají dva
kteří umí dávat a cítit lidské teplo
vždy to byl zázrak
o kterém stojí za to
do konce života psát básně
i kdyby to AI uměla stokrát lépe
Foto: AP
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První molekuly mlh
Andrea Platznerová
song na cestu všem posledním láskám
(věnuji Z., H., M., S., ...)
Andrea Platznerová
kam odchází člověk po smrti a proč
(z kapitoly o evoluci citu)
Andrea Platznerová
hledám svůj rým i po letech
(jen už vím mnohem lépe, jaký)
Andrea Platznerová
Kronika blízkosti
(Rozhovor s vousatým starým pánem u Rudého moře)
Andrea Platznerová
Dolly P.
(kloubouček, hvězdo s láskou v srdci)
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