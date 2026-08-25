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pětadvacátého srpna dva tisíce dvacet šest

        (tak nějak povšechně fajn, s dětmi, hudbou, rozhovory)                                               




           a rána už jsou netíživá

           a nebe večer dříve zívá

           a ukládá se ke spánku

           a vykládá z hvězd říkanku

           pokud to mraky dovolí


           a děti půjdou do školy

           a dny se vrátí do svých kolejí


           a nic si nepřeji

           život už jistě zná další díl příběhu



           a rána už tak nehřejí

           a stále je dost místa pro něhu




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | úterý 25.8.2026 14:37 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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