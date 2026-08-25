pětadvacátého srpna dva tisíce dvacet šest
a rána už jsou netíživá
a nebe večer dříve zívá
a ukládá se ke spánku
a vykládá z hvězd říkanku
pokud to mraky dovolí
a děti půjdou do školy
a dny se vrátí do svých kolejí
a nic si nepřeji
život už jistě zná další díl příběhu
a rána už tak nehřejí
a stále je dost místa pro něhu
Foto: AP
Andrea Platznerová
věnováno Faustovi
(cesta je cesta je cesta)
Andrea Platznerová
protože
(proč já, po tolika letech, ptal by ses nejspíš)
Andrea Platznerová
dopis psaný do tmy
(co se, prosím, dělá s nevymilovanou láskou?)
Andrea Platznerová
Mystika nevážně
(Tak jo!)
Andrea Platznerová
třiadvacátého srpna dva tisíce dvacet šest
(rána už jsou čerstvá, ale ještě lze otvírat okna dokořán)
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