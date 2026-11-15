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patnáctého listopadu dva tisíce dvacet šest, mrazivo

Andrea Platznerová
    (neděle antiaritmetická)                                                                       



   v takovou téměř zmrzlou neděli

   život se nenásobí, nedělí

   nesčítá, neodečítá a také nemocní


   v takovou téměř zmrzlou neděli

   vypráví se pohádky nemocným

  – dětem ty pro děti

   a velkým v podstatě ty samé -

   ve všech se něco láme

   aby pak bylo zaceleno

   ke spokojenosti všech hodných postav


   v takovou téměř zmrzlou neděli

   má každý pocit jméno

   a něco v nás vyhlíží laskavého hosta

   jenž v hlavě místo čísel nosí plyš


   v takovou téměř zmrzlou neděli...


   víš?




Foto: AP


Autor: Andrea Platznerová | neděle 15.11.2026 12:21 | karma článku: 0 | přečteno: 11x
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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1127
  • Celková karma 6,72
  • Průměrná čtenost 755x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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