patnáctého listopadu dva tisíce dvacet šest, mrazivo
v takovou téměř zmrzlou neděli
život se nenásobí, nedělí
nesčítá, neodečítá a také nemocní
v takovou téměř zmrzlou neděli
vypráví se pohádky nemocným
– dětem ty pro děti
a velkým v podstatě ty samé -
ve všech se něco láme
aby pak bylo zaceleno
ke spokojenosti všech hodných postav
v takovou téměř zmrzlou neděli
má každý pocit jméno
a něco v nás vyhlíží laskavého hosta
jenž v hlavě místo čísel nosí plyš
v takovou téměř zmrzlou neděli...
víš?
Foto: AP
Andrea Platznerová
pátek třináctého, piatok trinásteho, podzim, jeseň
(pátek je proto, aby měla po čem následovat sobota)
Andrea Platznerová
Sedmého listopadu dva tisíce dvacet šest, krásně
(S jako sobota nebo jako slunce)
Andrea Platznerová
Šestého listopadu dva tisíce dvacet šest, dnes bude slunečno
(Podušičková)
Andrea Platznerová
Když chybí, dávej
(Tuto básničku jsem napsala v tento den před třemi lety a ani dnes bych na ní, ač jsem se na chvíli zamyslela, nakonec nic neměnila)
Andrea Platznerová
večer s tebou a Rayem Charlesem
(A Song For You)
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