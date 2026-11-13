pátek třináctého, piatok trinásteho, podzim, jeseň
kolik už bylo pátků třináctého!
kolikrát mlhu přetnul skřehot
hladových vran!
koľko už bolo piatkov trinásteho
koľkokrát človek strachom skrehol
za hmlistých rán
koľkokrát svet mu pripol guľu na nohu
kolikrát člověk v noci vzýval oblohu
v tušení pátků třináctého
a smůly nalepené na botách...
a vždy pak přišla sobota
Foto: AP
Andrea Platznerová
Sedmého listopadu dva tisíce dvacet šest, krásně
(S jako sobota nebo jako slunce)
Andrea Platznerová
Šestého listopadu dva tisíce dvacet šest, dnes bude slunečno
(Podušičková)
Andrea Platznerová
Když chybí, dávej
(Tuto básničku jsem napsala v tento den před třemi lety a ani dnes bych na ní, ač jsem se na chvíli zamyslela, nakonec nic neměnila)
Andrea Platznerová
večer s tebou a Rayem Charlesem
(A Song For You)
Andrea Platznerová
devětadvacátého října dva tisíce dvacet šest, mlha
(dvadsiateho deviateho októbra dvetisícdvadsaťšesť, hmla)
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