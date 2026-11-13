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pátek třináctého, piatok trinásteho, podzim, jeseň

Andrea Platznerová
    (pátek je proto, aby měla po čem následovat sobota)                                                 



kolik už bylo pátků třináctého!

kolikrát mlhu přetnul skřehot

hladových vran!


koľko už bolo piatkov trinásteho

koľkokrát človek strachom skrehol

za hmlistých rán

koľkokrát svet mu pripol guľu na nohu


kolikrát člověk v noci vzýval oblohu

v tušení pátků třináctého

a smůly nalepené na botách...


a vždy pak přišla sobota




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | pátek 13.11.2026 21:52 | karma článku: 0 | přečteno: 9x
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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1126
  • Celková karma 6,71
  • Průměrná čtenost 755x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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