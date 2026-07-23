otázka pro tvé srdce
jak poznat lásku
před níž nesmíš utéct
i kdyby stála mnoho sil?
jak rozeznat tu, která krutě
vezme všechno, o čem jsi snil
od té, jež jenom zkouší pravost citu?
jak z ostrých křišťálových břitů
řežících hlouběji než vina
umět si vybrat ty, jež léčí minulost?
jak poznat, kdy už pozhasínat
a říci jednou provždy dost
a kdy rozsvítit slunce, hvězdy, měsíc
lustry, svíce a jiskry v duši?
kdy pro lásku jít loukami a lesy
v batohu s Amorovou kuší
abys pak nikdy víc nemusel nikam?
jak poznat lásku
jíž se neutíká?
Andrea Platznerová
doma
. . . . . . . (domov je minulost, na níž pevně stojí tvůj svět) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
Bez názvu, bez čehokoliv
(Často si vzpomenu na babiččiny historky z učitelského ústavu přísných Voršilek a na to, jak vždy říkala: „Ale jsem jim vděčná. Naučily mě čehokoli se vzdát a netrápit se tím.“ Mám to podobně, jen bez těch Voršilek.)
Andrea Platznerová
bez názvu, s jiným happyendem
. . . . . . . . (to se přece stává) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o kouzelném lidském světě
. . . . . . (rozhovor s rozumným člověkem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
ještě jednou se zamilovat
. . . . . (slýchávám často o minulých a současných láskách, a někdy také o těch, které by ještě měly přijít) . . . . . . . . . . . .
|Další články autora
Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou
V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak...
Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?
Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...
Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích
Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Populární Fryč prodal antikvariát. Knižní trh je dnes velmi křehký, říká jednatelka
Knihkupectví a antikvariát Fryč už více než tři dekády neodmyslitelně patří k centru Liberce. Od...
Výstavba na Smíchovském nádraží zdárně pokračuje. Pět nových kolejí u dvou nových nástupišť bude na...
Hradčany
Pohled na Prahu, který se hned tak neomrzí
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 1027
- Celková karma 5,89
- Průměrná čtenost 820x
Už jsem tedy stará.