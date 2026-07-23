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otázka pro tvé srdce

. . . . . . (těžká, nebo úplně jednoduchá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



jak poznat lásku

před níž nesmíš utéct

i kdyby stála mnoho sil?


jak rozeznat tu, která krutě

vezme všechno, o čem jsi snil

od té, jež jenom zkouší pravost citu?


jak z ostrých křišťálových břitů

řežících hlouběji než vina

umět si vybrat ty, jež léčí minulost?


jak poznat, kdy už pozhasínat

a říci jednou provždy dost

a kdy rozsvítit slunce, hvězdy, měsíc

lustry, svíce a jiskry v duši?


kdy pro lásku jít loukami a lesy

v batohu s Amorovou kuší

abys pak nikdy víc nemusel nikam?


jak poznat lásku

jíž se neutíká?



Autor: Andrea Platznerová | čtvrtek 23.7.2026 9:28 | karma článku: 0 | přečteno: 11x

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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1027
  • Celková karma 5,89
  • Průměrná čtenost 820x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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