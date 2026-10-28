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osmadvacátého října, středa, svátek, déšť

Andrea Platznerová
     (We can stand a little rain)                                                                         



I can stand a little rain

zpívá nám Cocker při deštivém svátku

k večeru se svíčkami na památku

něčeho prastarého v nás


I can stand a little rain

zpívá nám starý známý hlas

mokrými tóny zháší svíčky

máme prý počkat na Dušičky

ještě není čas na podzimní ztráty

zatím je podzim rudě-zlatý


I can stand a little rain

a možná zítra z ptačích hejn

zas další za oceán odletí

i se svým stěhovavým prokletím

aby se na jaře zas mohlo vrátit



Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | středa 28.10.2026 19:32 | karma článku: 0 | přečteno: 11x
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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1120
  • Celková karma 6,63
  • Průměrná čtenost 759x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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