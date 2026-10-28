osmadvacátého října, středa, svátek, déšť
I can stand a little rain
zpívá nám Cocker při deštivém svátku
k večeru se svíčkami na památku
něčeho prastarého v nás
I can stand a little rain
zpívá nám starý známý hlas
mokrými tóny zháší svíčky
máme prý počkat na Dušičky
ještě není čas na podzimní ztráty
zatím je podzim rudě-zlatý
I can stand a little rain
a možná zítra z ptačích hejn
zas další za oceán odletí
i se svým stěhovavým prokletím
aby se na jaře zas mohlo vrátit
Foto: AP
Andrea Platznerová
Pravil pán s bílým plnovousem
(A má pravdu, tu svou starozákonní)
Andrea Platznerová
o koncích světů
(člověk je člověk je člověk)
Andrea Platznerová
neděle s tebou bez tebe
(i dnes k tobě mluvím)
Andrea Platznerová
kdybych byla pokorná
(o touze po životě, jaký býval)
Andrea Platznerová
oč usilovat
(krása jsou neslyšná slova, která vpisujeme mezi řádky našich životů)
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Už jsem tedy stará.