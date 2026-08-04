optimistická
… a pak se zase vrátím do Varů
a všechno bude zase postaru
jen ty nebudeš – ale nebude to vadit
budeme každý jinde oba zase mladí
budu ti nosit básničky na naše místo v lese
ty se vždy zeptáš: co mi, miláčku, neseš?
já řeknu: miláčku, zase kus srdce v rýmech
a pak se usměvavě rozloučíme
a jednou se třeba zas zamiluji – snad
a ty tomu budeš tam v nebi rád
Andrea Platznerová
O smíchu
. . . . . . . (Slovenská Barborka píše českému kamarádovi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
uzol na vreckovke
. . . . . . (uzel na kapesníku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
kříže a křídla
. . . . . . . (večerní povídání s minulostí, přítomností a budoucností) . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
kdeže si, holúbok
. . . . . . . . (československá lidová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
tisíc slov o touze
(Pročítám si své básničky téměř dvacet let staré, úplně jsem zapomněla, jak moc jsem jich napsala a jak otevřené byly, plné touhy po lásce... A čtu si diskuse pod nimi plné přejících přátel... Trochu u toho pláči,
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Už jsem tedy stará.