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optimistická

. . . . . (na přání čtenářů :) ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



… a pak se zase vrátím do Varů

a všechno bude zase postaru

jen ty nebudeš – ale nebude to vadit

budeme každý jinde oba zase mladí

budu ti nosit básničky na naše místo v lese

ty se vždy zeptáš: co mi, miláčku, neseš?

já řeknu: miláčku, zase kus srdce v rýmech

a pak se usměvavě rozloučíme

a jednou se třeba zas zamiluji – snad

a ty tomu budeš tam v nebi rád




Autor: Andrea Platznerová | úterý 4.8.2026 16:16 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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