Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Od AI k Marii Terezii (Nevážně)

Už-už jsem lámala hůl nad lidským rozumem, pro jehož zakrnění v posledních desetiletích děláme u nás v západním světě snad nejvíc v historii.

Konzumní kultura, konzumní všechno, mentální lenost jako důsledek nízkých nároků na myšlení, jako završení oněch nízkých nároků navíc nově AI – schopnost efektivně myslet potřebuje člověk stále méně. A to jsem ani nemusela přičíst konspirační narativ, dle něhož hloupnutí občanů není důsledkem přirozeného vývoje naší civilizace, ale přímo cílem elit. Protože hlupákům se dobře vládne. Čili s výše uvedeným není zájem shora něco dělat.

Ale pak jsem narativ o mocných přece jen trochu vzala v potaz – a vlil mi optimismus! Ono se sice možná jednodušeji vládne hlupákům než chytrým koumákům. Jenže jen pasivním hlupákům, fungujícím jako ničemu nerozumějící a do ničeho se nepletoucí masa, která nic kloudného, čím by mohla změnit řád věcí, neumí vymyslet.

A my, dnešní lidé, jsme sice stále hloupější, stále méně schopni přemýšlet, vyhodnocovat a logicky vyvozovat závěry, ale také jsme díky lehce přístupným médiím a sociálním sítím – těm samým, z nichž hloupneme – stále více polarizovaní, nespokojení a agresivní. A i „Rozděluj a panuj“ má své hranice. Rozhádaný, naštvaný dav, pokud navíc postrádá rozum, který by mu nedovolil překročit hranice, je pro společnost a stát docela velké riziko.

Takže v mém optimistickém scénáři světa časem bude právě v zájmu mocných přejít od rozdělování a ohlupování k podpoře rozumu a žité, aktivní vzdělanosti. A dostaneme se ve vývoji hezky zase k Marii Terezii.



Autor: Andrea Platznerová | neděle 31.5.2026 18:22 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Andrea Platznerová

třicátého května dva tisíce dvacet šest, sobota

(polojasno, snad občas i zaprší, ne-li dnes, tak zítra... a už prší, ani jsem nestihla dopsat perex) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.5.2026 v 12:52 | Karma: 4,62 | Přečteno: 98x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

o tíze lehkosti a lehkosti tíhy

(je jakási klidná nehybnost ve sdílení těžkých osudů druhých) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.5.2026 v 23:55 | Karma: 0 | Přečteno: 31x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

Přece jen asi je nějaký osud (aneb Vojenský den s lichotivým bonusem)

Dnes se po dlouhé době měl zastavit na kafe kamarád, který kromě toho, že je vzdělaný vysportovaný fešák, je také voják.

28.5.2026 v 16:54 | Karma: 5,22 | Přečteno: 115x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

kdyby jednou

(Nějak moc lidí kolem mne je diagnostikováno s nějakou nemocí, nebo umírá, nebo už umřelo, příliš brzy nebo příliš náhle... a tak občas přemýšlím...)

26.5.2026 v 12:00 | Karma: 5,13 | Přečteno: 148x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

Proč Bůh dal zvířatům oči a lidem vědomí sebe sama

aneb . . . Nevážná . . . astrofyzikální . . . metafora . . . pro . . . slunečné . . . letní . . . poledne

25.5.2026 v 11:32 | Karma: 0 | Přečteno: 31x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
25. května 2026  15:08

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
27. května 2026  15:43

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů
24. května 2026

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...
27. května 2026  4:19,  aktualizováno  7:42

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou
27. května 2026  15:30

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha...

Hložek po návratu opět skóroval. Čeští fotbalisté si při generálce na MS poradili s Kosovem

Český kapitán Ladislav Krejčí nechce pustit k míči Veldina Hodžu z Kosova.
31. května 2026  18:49

Česká fotbalová reprezentace zvládla předposlední přípravný zápas před mistrovstvím světa a na...

MS v hokeji 2026 dnes: Norsko vyzvalo Kanadu, Švýcaři změří síly s Finskem ve finále

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...
31. května 2026  18:35

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku dospělo do svého velkého finále. Poslední hrací den...

Program semifinále MS v hokeji 2026: Finálová dvojice je už známá

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...
31. května 2026  18:28

Hokejový šampionát zamířil do svého velkého finále. Sobotní semifinálový program nabídl dva...

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program finále, výsledky a jak si vedli Češi?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....
31. května 2026  18:27

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je na svém konci. Zbývá totiž odehrát jen jeden...

Andrea Platznerová

  • Počet článků 1007
  • Celková karma 5,72
  • Průměrná čtenost 834x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.