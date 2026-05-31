Od AI k Marii Terezii (Nevážně)
Konzumní kultura, konzumní všechno, mentální lenost jako důsledek nízkých nároků na myšlení, jako završení oněch nízkých nároků navíc nově AI – schopnost efektivně myslet potřebuje člověk stále méně. A to jsem ani nemusela přičíst konspirační narativ, dle něhož hloupnutí občanů není důsledkem přirozeného vývoje naší civilizace, ale přímo cílem elit. Protože hlupákům se dobře vládne. Čili s výše uvedeným není zájem shora něco dělat.
Ale pak jsem narativ o mocných přece jen trochu vzala v potaz – a vlil mi optimismus! Ono se sice možná jednodušeji vládne hlupákům než chytrým koumákům. Jenže jen pasivním hlupákům, fungujícím jako ničemu nerozumějící a do ničeho se nepletoucí masa, která nic kloudného, čím by mohla změnit řád věcí, neumí vymyslet.
A my, dnešní lidé, jsme sice stále hloupější, stále méně schopni přemýšlet, vyhodnocovat a logicky vyvozovat závěry, ale také jsme díky lehce přístupným médiím a sociálním sítím – těm samým, z nichž hloupneme – stále více polarizovaní, nespokojení a agresivní. A i „Rozděluj a panuj“ má své hranice. Rozhádaný, naštvaný dav, pokud navíc postrádá rozum, který by mu nedovolil překročit hranice, je pro společnost a stát docela velké riziko.
Takže v mém optimistickém scénáři světa časem bude právě v zájmu mocných přejít od rozdělování a ohlupování k podpoře rozumu a žité, aktivní vzdělanosti. A dostaneme se ve vývoji hezky zase k Marii Terezii.
Andrea Platznerová
třicátého května dva tisíce dvacet šest, sobota
(polojasno, snad občas i zaprší, ne-li dnes, tak zítra... a už prší, ani jsem nestihla dopsat perex) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
