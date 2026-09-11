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oč usilovat

Andrea Platznerová
     (krása jsou neslyšná slova, která vpisujeme mezi řádky našich životů)                                




    mládí pomine
    vyletí komínem
    utne ho čára neprodyšně tlustá


    ale krása může zůstat




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | pátek 11.9.2026 13:08 | karma článku: 0 | přečteno: 6x
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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1115
  • Celková karma 6,62
  • Průměrná čtenost 762x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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