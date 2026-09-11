oč usilovat
Andrea Platznerová
Imperativ naděje
(Příteli...)
Andrea Platznerová
jak to děláš?
(ve víru každodennosti se občas v předpodzimním vzduchu zastaví list, myšlenka, pocit)
Andrea Platznerová
o čem lidé přemýšlejí
(ale pokud je to odvrácená strana pocitu spokojenosti, daň za schopnost vnímat krásu, cítit štěstí a darovat se druhým, tak to závaží vědomí sebe, myslím, stojí za to)
Andrea Platznerová
Zpráva od kuchyňské linky
(Miláčku s vavříny, jen tak, bez zásluh)
Andrea Platznerová
devátého devátý, mému strýci by dnes bylo sedmaosmdesát
(Dibovi, který by dnešní dobu nesl těžce, ale určitě by se mnou chodil na výstavy moderního umění)
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Už jsem tedy stará.