občas se připomeň
vím
životem nelze kráčet
po bílé cestě z obláčků
a jedna má báseň bude nejspíše poslední
ne
to nejsem já, kdo pláče
můj poetický miláčku
mám kromě něžných snů ráda i hlínu dní
ne
životem nelze kráčet
po měkké pěně obláčků
jen občas mě
prosím
k tvým výškám pozvedni
.
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Po proudu vodopádu
Foto: AP
Andrea Platznerová
o lidském světle
. . . . . . . (vkládám si tě do slok) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o lidské kráse
. . . . . . . . (báseň odečtená ze tvých rtů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o lidském životě
. . . . . . . (věnováno P.D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o lidském štěstí
. . . . . (radost bývá dříve nebo později vystřídána žalem, nadšení zklamáním, veselí smutkem, úleva tíhou, a přesto nemůžeme netoužit)
Andrea Platznerová
miláčku z vaty
. . . . . . . . (neodmlouvej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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