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občas se připomeň

. . . . . . . (cesty života vedou po zemi, ne po oblacích) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




                    vím
                    životem nelze kráčet
                    po bílé cestě z obláčků
                    a jedna má báseň bude nejspíše poslední


                    ne
                    to nejsem já, kdo pláče
                    můj poetický miláčku
                    mám kromě něžných snů ráda i hlínu dní


                    ne
                    životem nelze kráčet
                    po měkké pěně obláčků
                    jen občas mě
                        prosím
                                 k tvým výškám pozvedni
.



Po proudu vodopádu

Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | sobota 15.8.2026 15:53 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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