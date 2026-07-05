o vůni a mnohém dalším, co AI zatím neumí
děkuji, nebudu
děkuji, nechci
děkuji, vystačím si bez toho, co nabízíte
mám ještě po šuplících komod skryté
vlastní věty
vlastní otázky
ještě jsem neviděla všechny živé obrázky
ještě mám před dveřmi oceán nezažitých chvilek
ještě mám u lidí a s lidmi resty
děkuji, nebudu
děkuji, je to od vás milé
děkuji, přeji hodně štěstí
Andrea Platznerová
jako by to bylo včera
. . . . . . (čtvrtého července devatenáct set osmdesát, léto, klid, sladko) . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
třetího července dva tisíce dvacet šest, noc, za chvíli sobota
. . . . . . . . (kam sahá naděje?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
ráno
. . . . . . . (krása nikdy neumírá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
prvního července dva tisíce dvacet šest, i v tropech lehce
. . . . . . (protože tráva, protože voda, protože nahá kůže) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
promítání o světě, ve vlaku
. . . . . . . . (stojíme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Už jsem tedy stará.