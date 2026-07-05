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o vůni a mnohém dalším, co AI zatím neumí

. . . . . . (nějak se mi ještě, dokud to jde, nechce vzdávat člověka) . . . . . . . . . . . . . . .



děkuji, nebudu

děkuji, nechci

děkuji, vystačím si bez toho, co nabízíte

mám ještě po šuplících komod skryté

vlastní věty

vlastní otázky

ještě jsem neviděla všechny živé obrázky

ještě mám před dveřmi oceán nezažitých chvilek

ještě mám u lidí a s lidmi resty

děkuji, nebudu

děkuji, je to od vás milé

děkuji, přeji hodně štěstí


Autor: Andrea Platznerová | neděle 5.7.2026 22:18 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

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Andrea Platznerová

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  • Celková karma 5,63
  • Průměrná čtenost 825x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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