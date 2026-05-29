Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

o tíze lehkosti a lehkosti tíhy

(je jakási klidná nehybnost ve sdílení těžkých osudů druhých) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


a vše snad patří k životu
i hlavy bez vlasů
i přání, co se nikdy nesplní
čekání na krásu
na moře, na vlny
na bezvětří


a vše snad patří k životu
chvíli nás šetří
a chvíli zkouší naše síly
život, tu jako závoj bílý
tu černý jako hrobníkovo ráno


a vše snad patří k životu
někdy sváteční branou
vchází den jako z plátna kina
někdy začíná jinak
než v růžových scénářích o štěstí


a vše snad patří k životu
i sklenka vína
na zahrádce na starém náměstí
i mapy příštích let
když zkoušíš nevědět
že „zde a nyní“ není prázdné klišé
že život k lidským mapám píše
své vlastní komentáře


a vše snad patří k životu
můžeš si do diáře
ukládat lásku kořeněnou touhou
a doufat, že potrvá dlouho
můžeš mít skvělý plán dnů příštích
na dokonalém hřišti
hrát přesně podle pravidel
a doufat ve výjimku z času


a vše snad patří k životu
i rána bez svítání
i nesplněná přání
i lehkost hlav bez nadějí a vlasů



Autor: Andrea Platznerová | pátek 29.5.2026 23:55 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Andrea Platznerová

Přece jen asi je nějaký osud (aneb Vojenský den s lichotivým bonusem)

Dnes se po dlouhé době měl zastavit na kafe kamarád, který kromě toho, že je vzdělaný vysportovaný fešák, je také voják.

28.5.2026 v 16:54 | Karma: 5,15 | Přečteno: 109x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

kdyby jednou

(Nějak moc lidí kolem mne je diagnostikováno s nějakou nemocí, nebo umírá, nebo už umřelo, příliš brzy nebo příliš náhle... a tak občas přemýšlím...)

26.5.2026 v 12:00 | Karma: 5,11 | Přečteno: 146x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

Proč Bůh dal zvířatům oči a lidem vědomí sebe sama

aneb . . . Nevážná . . . astrofyzikální . . . metafora . . . pro . . . slunečné . . . letní . . . poledne

25.5.2026 v 11:32 | Karma: 0 | Přečteno: 30x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

Harmonia magistra vitae

Dělala jsem nedávno rozhovor s redaktorkou jednoho média o potížích se spánkem. Výborné téma! Ne proto, že se týká tolika lidí a že takový článek slibuje dobrou čtenost – to ať řeší novináři.

19.5.2026 v 12:12 | Karma: 3,84 | Přečteno: 74x | Diskuse | Společnost

Andrea Platznerová

č. 5/26, bílá, stříbrná, hnědá

(věnováno těm, kdo vše myslí dobře a nic je nezastaví, protože žijí ve své hlavě, svými nápady a idejemi a plány, ale necítí tělem, v němž, v každém z našich těl, je uložena historie pocitů světa) . . . . . . . . . . .

18.5.2026 v 18:56 | Karma: 0 | Přečteno: 45x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...
21. května 2026  15:15,  aktualizováno  22. 5. 7:58

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...
22. května 2026  6:26

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
25. května 2026  15:08

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
27. května 2026  15:43

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.
23. května 2026  18:53

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...

Na hradeckém letišti dnes začíná Aviatická pouť, k vidění bude přes 40 letounů

ilustrační snímek
30. května 2026,  aktualizováno 

Na královéhradeckém letišti dnes začíná dvoudenní letecká show Aviatická pouť. Pořadatelé očekávají...

Na hradeckém letišti dnes začíná Aviatická pouť, k vidění bude přes 40 letounů

ilustrační snímek
30. května 2026,  aktualizováno 

Na královéhradeckém letišti dnes začíná dvoudenní letecká show Aviatická pouť. Pořadatelé očekávají...

Do baziliky v Jablonném v Podještědí se dnes vrátí ukradená lebka svaté Zdislavy

ilustrační snímek
30. května 2026,  aktualizováno 

Do baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku se dnes vrátí lebka svaté Zdislavy, kterou 12....

vydáno 29. května 2026  23:41

I v čakovickém kostele sv. Remigia mají na Noc kostelů připravený bohatý program. Začal v 15.00...

Andrea Platznerová

  • Počet článků 1005
  • Celková karma 5,77
  • Průměrná čtenost 836x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.