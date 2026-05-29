o tíze lehkosti a lehkosti tíhy
a vše snad patří k životu
i hlavy bez vlasů
i přání, co se nikdy nesplní
čekání na krásu
na moře, na vlny
na bezvětří
a vše snad patří k životu
chvíli nás šetří
a chvíli zkouší naše síly
život, tu jako závoj bílý
tu černý jako hrobníkovo ráno
a vše snad patří k životu
někdy sváteční branou
vchází den jako z plátna kina
někdy začíná jinak
než v růžových scénářích o štěstí
a vše snad patří k životu
i sklenka vína
na zahrádce na starém náměstí
i mapy příštích let
když zkoušíš nevědět
že „zde a nyní“ není prázdné klišé
že život k lidským mapám píše
své vlastní komentáře
a vše snad patří k životu
můžeš si do diáře
ukládat lásku kořeněnou touhou
a doufat, že potrvá dlouho
můžeš mít skvělý plán dnů příštích
na dokonalém hřišti
hrát přesně podle pravidel
a doufat ve výjimku z času
a vše snad patří k životu
i rána bez svítání
i nesplněná přání
i lehkost hlav bez nadějí a vlasů
Andrea Platznerová
Přece jen asi je nějaký osud (aneb Vojenský den s lichotivým bonusem)
Dnes se po dlouhé době měl zastavit na kafe kamarád, který kromě toho, že je vzdělaný vysportovaný fešák, je také voják.
Andrea Platznerová
kdyby jednou
(Nějak moc lidí kolem mne je diagnostikováno s nějakou nemocí, nebo umírá, nebo už umřelo, příliš brzy nebo příliš náhle... a tak občas přemýšlím...)
Andrea Platznerová
Proč Bůh dal zvířatům oči a lidem vědomí sebe sama
aneb . . . Nevážná . . . astrofyzikální . . . metafora . . . pro . . . slunečné . . . letní . . . poledne
Andrea Platznerová
Harmonia magistra vitae
Dělala jsem nedávno rozhovor s redaktorkou jednoho média o potížích se spánkem. Výborné téma! Ne proto, že se týká tolika lidí a že takový článek slibuje dobrou čtenost – to ať řeší novináři.
Andrea Platznerová
č. 5/26, bílá, stříbrná, hnědá
(věnováno těm, kdo vše myslí dobře a nic je nezastaví, protože žijí ve své hlavě, svými nápady a idejemi a plány, ale necítí tělem, v němž, v každém z našich těl, je uložena historie pocitů světa) . . . . . . . . . . .
